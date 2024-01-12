العثور على حطام طائرة هندية مفقودة منذ 2016

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم، أنها عثرت على حطام يرجَّح أن يكون لطائرة نقل تابعة لسلاح الجو فُقدت فوق خليج البنغال منذ نحو ثماني سنوات وعلى متنها 29 شخصاً.

وكانت الطائرة الروسية الصنع طراز أنتونوف إيه إن-32 تقل عسكريين وستة من أفراد الطاقم خلال رحلة روتينية إلى جزر أندمان ونيكوبار النائية في يوليو 2016.

وكان آخر اتصال للطائرة ببرج المراقبة بعد 15 دقيقة على إقلاعها من قاعدة جوية قرب مدينة تشيناي جنوبي البلاد.

ولم تتمكن فرق البحث والإنقاذ آنذاك من العثور على أي أثر للطائرة بعد اختفائها.

وقالت وزارة الدفاع إن مسيّرة لأعماق البحار كانت تقوم بمسح قاع المحيط في خليج البنغال عثرت على حطام طائرة على عمق 3400 متر على بعد نحو 310 كيلومترات جنوب تشيناي.

وتبيّن أن الصور مطابقة لطائرة من طراز إيه إن-32، مضيفةً أن ما اكتُشف في موقع التحطم المحتمل، في غياب أي سجل لفقدان طائرة أخرى في نفس المكان، يشير إلى حطام يُحتمل أن يكون لطائرة سلاح الجو الهندي التي تحطمت من طراز إيه إن-32.

وهذه الطائرات قادرة على التحليق لمدة تصل إلى أربع ساعات دون التزود بالوقود، وهي طائرة النقل الرئيسة للقوات الجوية الهندية.

لكن سلاح الجو الهندي، الذي يعتمد بشكل كبير على المعدات الروسية الصنع، يعاني من سجل ضعيف في مجال السلامة.

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