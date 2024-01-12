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وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق مرصد سوق العمل في الإمارات

1/12/2024 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق مرصد سوق العمل في دولة الإمارات، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل.

وقالت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «نعلن عن إطلاق مرصد سوق العمل في دولة الامارات، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة».

وأكدت أن الإطلاق جاء «في إطار نهج الشفافية الذي نحرص عليه مع متعاملينا، وبما يدعم توجهنا بتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية ومشاركة البيانات الإحصائية».

ودعت المهتمين إلى زيارة المرصد عبر الموقع الإلكتروني تحت عنوان «مرصد سوق العمل»، أو من خلال الرابط التالي:

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