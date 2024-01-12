سفارة الإمارات في واشنطن تحذر المواطنين من الرسائل الاحتيالية

حذرت سفارة دولة الإمارات في واشنطن المواطنين من الرسائل الاحتيالية التي تصلهم باسم البعثة الدبلوماسية في الخارج.

وقالت السفارة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تنبيه مهم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة: نرجو منكم أن تنتبهوا للرسائل الاحتيالية التي تصلكم باسم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج».

وأهابت بجميع المواطنين والطلبة ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة.

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