سفارة الإمارات في واشنطن تحذر المواطنين من الرسائل الاحتيالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت سفارة دولة الإمارات في واشنطن المواطنين من الرسائل الاحتيالية التي تصلهم باسم البعثة الدبلوماسية في الخارج.
وقالت السفارة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تنبيه مهم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة: نرجو منكم أن تنتبهوا للرسائل الاحتيالية التي تصلكم باسم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج».
وأهابت بجميع المواطنين والطلبة ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة.
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