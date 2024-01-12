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سفارة الإمارات في واشنطن تحذر المواطنين من الرسائل الاحتيالية

1/12/2024 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت سفارة دولة الإمارات في واشنطن المواطنين من الرسائل الاحتيالية التي تصلهم باسم البعثة الدبلوماسية في الخارج.

وقالت السفارة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تنبيه مهم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة: نرجو منكم أن تنتبهوا للرسائل الاحتيالية التي تصلكم باسم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج».

وأهابت بجميع المواطنين والطلبة ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة.

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