بلدية دبي تطلق مبادرة تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية

أطلقت بلدية دبي مبادرة "تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية" بهدف تمكين هذه المؤسسات في جميع أنحاء إمارة دبي على إحداث تغييرات في نهجها بخصوص الوجبات المدرسية وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات وتوفير الخيارات الغذائية المناسبة في المقاصف والكافتيريات.

وتشمل المبادرة، التي تستهدف أكثر من 300 ألف طالب في مدارس الإمارة، نظاما متكاملا لإدارة التعلم وتمكين أطفال المدارس وجميع المتأثرين الذين يشكلون جزءا من النظام الغذائي في المدارس والمؤسسات التعليمية مثل موردي الأغذية والإدارات المدرسية.

ويوفر هذا النظام تجربة تعليمية رقمية بالكامل يمكن الوصول إليها من أي مكان حيث يتضمن محتويات تعليمية إلكترونية شاملة حول التغذية وسلامة الأغذية والاستهلاك المستدام ويتضمن أيضا ألعابا تفاعلية وأدوات لتقييم التقدم المحرز في التعلم ويمكن المعلمين استخدام هذه الأدوات لتثقيف الطلاب وموظفي الشركات الغذائية.

كما ستركز بلدية دبي على توفير دورات تدريبية متخصصة للمستخدمين في عام 2024 لضمان قدرة المدارس على استخدام النظام بشكل فعّال.

وسيقوم خبراء التغذية بالعمل مع تلك المؤسسات لإعادة تقييم قوائمها وذلك من أجل إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالمغذيات التي تدعم النمو البدني والمعرفي للأطفال والشباب من خلال التركيز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات منخفضة الدهون المشبعة وتزويد الطلاب بالفيتامينات والمعادن الأساسية الضرورية.

وأكد سلطان الطاهر مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن المبادرة تعد خطوة تحفيزية للمؤسسات التعليمية ومشجعة على تبني أنظمة غذائية مستدامة وصحية لتنشئة الأجيال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتعزيز نظامهم الغذائي وأنماط حياتهم وذلك إدراكا للدور المحوري الذي تلعبه التغذية في نمو الطفل .. مشيراً إلى أن المبادرة تندرج ضمن جهود بلدية دبي في تطوير منظومة غذائية مستدامة وتوفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية بما يعزز من جودة الحياة في الإمارة.

وقال: أجرينا مسحاً للاحتياجات الغذائية والسلوكية لجميع الفئات المستهدفة والمتأثرة والتي شملت الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وموردي الأغذية إلى المدارس وعلى إثره سيتعاون خبراء وأخصائيي التغذية مع مقاصف المدارس لتصميم قوائم طعام تلبي الإرشادات والاحتياجات الغذائية لدى الشباب والأطفال.. مضيفا أن الهدف من التحول نحو الخيارات الصحية هو تعزيز عادات التغذية الإيجابية في وقت مبكر مما يمهد الطريق لخيارات غذائية مستدامة ومتكاملة .

وأوضح الطاهر أنه ضمن مستهدفات المبادرة نفذت بلدية دبي عددا من المحاضرات وورش العمل والأنشطة التفاعلية التي يقودها خبراء في التغذية وعلوم البيئة وذلك بهدف فهم الترابط بين الخيارات الغذائية والصحة والبيئة لعينة متكاملة من جميع المؤسسات التعليمية شاملةً المدارس والجامعات والحضانات في إمارة دبي.





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