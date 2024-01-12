بحث آليات زيادة التعاون بين سيدات أعمال عجمان والجهات المجتمعية

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، بالتعاون مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، لقاء تعريفياً مشتركاً يجمع صاحبات المشاريع المنزلية مع الهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة بهدف تعزيز مشاركة صاحبات رخص بدايات وسيدات الأعمال في مشاريع «إفطار صائم»، واستعراض ومناقشة آليات وفرص زيادة التعاون بين سيدات الأعمال مع الجهات الخيرية والمجتمعية.

حضر اللقاء في مجلس الصفيا بعجمان، الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، والدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعبير الفرج مدير مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور عبدالله محمد الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلو الجهات الحكومية وجمعية أسواق عجمان التعاونية والجمعيات والهيئات الخيرية والمجتمعية في عجمان وصاحبات الأعمال والأسر المنتجة.

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وقالت «يأتي اللقاء دعماً لجهود مجلس سيدات أعمال عجمان في ‏توثيق صلات سيدات الأعمال مع الشركات والهيئات المحلية والدولية، وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والخيري والمجتمعي لتحقيق جودة الحياة وتعزيز مفهوم التكافل الإنساني في المجتمع وتوفير القنوات الداعمة لنمو أعمال صاحبات الأعمال ورخص بدايات من صاحبات مشاريع الأطعمة.

منصة

وأكدت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، على أهمية اللقاء ودوره في توفير منصة لتبادل الآراء والأفكار بين الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية وصاحبات المشاريع والأسر المنتجة، وتحفيز وتشجيع صاحبات مشاريع الأطعمة على المشاركة في مشاريع إفطار الصائمين.

وأدارت اللقاء منى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وقدم الدكتور عبدالله محمد الحمادي محاضرة دينية حول أهمية مشاريع إفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم، معتبراً أن اللقاء فرصة لتعزيز التعاون الخيري والمجتمعي والاقتصادي بشكل عام، كما قدم سالم حسن الغافري مؤسس مركز رواد التخصصي للتطوير المهني مجموعة من النصائح الاقتصادية لضمان فاعلية مشاركة الأسر المنتجة وصاحبات المشاريع في مشاريع إفطار صائم، كما تناول بالتفصيل المعايير الواجب توافرها في تسعير الوجبات ونتائج اختيار الموردين في نجاح المشاريع المنزلية.

وأوضحت مريم علي المعمري، أن القيادة الرشيدة وجهت بضرورة مشاركة الأسر المنتجة وصاحبات مشاريع تجهيز الأطعمة في مشاريع إفطار الصائمين في الإمارة، منوهة أن عجمان ستضم خلال العام الجاري أكثر من 40 خيمة إفطار للصائمين.

تنسيق

وأكدت على أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات والدوائر في إمارة عجمان، مشيرة إلى أهمية اللقاء التعريفي لربط صاحبات المشاريع مع الجهات والمؤسسات الخيرية وذلك تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، كما أكدت على ضرورة تكاتف الجهود استعداداً لـ(مشروع إفطار صائم)، والذي يُعد من المشاريع الرئيسية والحيوية وما يُجسده من قيمٍ نبيلة من العطاء والخير والإنسانية، ومثمنة حرص كافة الجهات الحكومية والمحلية على تفاعلها ودعمها اللامحدود لإنجاح المشروع خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء تم استعراض الاشتراطات العامة والتي قدمتها بشاير الحمادي من جمعية الإحسان الخيرية، وكذلك اشتراطات الصحة والسلامة الخاصة بإدارة الصحة العامة لدى دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان والتي قدمتها ميره عبدالله بوشهاب مدير قسم الرقابة الغذائية والصحية بالندب في الدائرة.

مشاريع

وأفادت الدكتورة آمنه خليفة، أن كافة مشاريع سيدات الأعمال من صاحبات رخص بدايات في مجال الأطعمة والمشروبات حاصلة على اعتماد إدارة الصحة العامة من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، كما أوصت رئيسة مجلس سيدات أعمال بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الجمعيات الهيئات الخيرية المعنية بمشاريع الشهر الكريم تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف ووضع أطر ومقترحات لزيادة فرص مشاركة صاحبات المشاريع والأسر المنتجة في المشاريع الرمضانية والمشاريع الخيرية وبما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في عجمان.

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