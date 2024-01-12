1.9 مليار درهم تصرفات عقارات أبوظبي في أول أسبوعين من 2024

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 1.9 مليار درهم في أول أسبوعين من عام 2024، عبر 348 معاملة بيع ورهونات على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

ووفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ بلغت قيمة الرهن العقاري في الإمارة نحو 1.5 مليار درهم من خلال تسجيل 215 معاملة رهن، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 356 مليون درهم، تمثل 133 معاملة بيع؛ موزعة بواقع 115 وحدة عقارية جاهزة و18 على المخطط.

ونوهت المنصة، إلى أكبر المعاملات لمدينة أبوظبي حسب القيمة في الأسبوع السابق، حيث تصدرت جزيرة السعديات القائمة بقيمة 8.9 ملايين درهم، تلتها جزيرة ياس التي احتلت أربع مرتبات متتالية بتحقيق نحو 23 مليون درهم، وجاءت منطقة الكاسر في المرتبة الخامسة بنحو 4.7 ملايين درهم.

ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوماً بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها الدائرة، فضلاً عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالمياً.

وتهدف منصة «داري» إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.

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