أعلنت «لونيت كابيتال»، شركة الإدارة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، والتابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل. وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة بومباي. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال ستة مفوضين معتمدين بالإضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX eIPO) في الفترة بين 12 – 17 يناير 2024.

ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول تاسع صندوق فرعي تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل في هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيقوم الصندوق بمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index) كود بلومبيرج (SPISLCAP)، وهو مؤشر تم استحداثه من قبل S&P Dow Jones Indices لتتبع أداء أكبر 30 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة بومباي من حيث السيولة. وتشمل بعض مكونات المؤشر الحالية كلاً من «ريلاينس إندستريز»، و«إنفوسيس»، وشركة «تاتا للخدمات الاستشارية».

ومن المقرر أن يتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول فئة (ب) ذات العائد الموزع بسوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 يناير. ويعتزم الصندوق توزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين كلما توافرت على أساس نصف سنوي.

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: «يقدم صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إمكانية الوصول المباشر إلى خامس أكبر بورصة وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وسيسهم توافق الصندوق مع الشريعة الإسلامية في تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستثمرين الملتزمين بالممارسات المالية الإسلامية. كما يشكل الصندوق إضافة مهمة إلى صناديق المؤشرات المتداولة والمتاحة للمستثمرين في الإمارات والتي توفر لهم نفاذاً مباشراً إلى أسواق 8 دول مختلفة».

وسوف يخضع الصندوق لإدارة شركة «لونيت كابيتال» وسيقوم بنك أوف نيويورك ميلون بدور أمين الحفظ العالمي. وتشمل قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من: الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وضمان للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نهنئ لونيت على إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول. هذا الإدراج الجديد يعزز مكانة السوق كمركز رئيسي لصناديق الاستثمار المتداولة التي تغطي الأسواق الحيوية على مدى واسع النطاق. إن التنوع الجغرافي لهذه الصناديق المدرجة على منصة السوق يوفر للمستثمرين فرصة الوصول إلى أسواق متعددة إقليمية وعالمية والتي من الممكن أن يواجهوا صعوبة في الاستثمار فيها بشكل فردي. في عام 2023، تجاوزت قيم التداول في السوق على الصناديق 5 مليارات درهم، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 160% عن 2022.

كما أن أحجام التداول وصلت إلى مليون وحدة، مما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 205٪ على أساس سنوي. وتؤكد هذه النتائج مكانة أبوظبي كمركز مزدهر لرأس المال، ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية في تقديم حلول استراتيجية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتعزيز وتنويع محافظهم الاستثمارية محلياً ودولياً».

من ناحيته، علق مايكل ميل، رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بمؤسسة S&P Dow Jones Indices: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة «لونيت كابيتال ذ.م.م» من خلال ترخيص حقوق الملكية الفكرية للمؤشر الاسترشادي (S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index) ليتمكن صندوقها الجديد من محاكاته. ويقوم المؤشر بقياس أداء 30 من أكثر مكونات المؤشر الأساسي سيولة والمدرجة في الهند».

وقال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي ان واي ميلون إنترناشونال: «يمثل هذا الصندوق فرصة مميزة للمستثمرين للوصول إلى سوق سريع النمو. وبصفتنا أمين الحفظ العالمي لجميع صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لشركة لونيت كابيتال، سنواصل دعم هذه الصناديق من خلال منصتنا المفتوحة وخبراتنا في صناديق المؤشرات المتداولة وحجم نشاطنا الضخم».





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