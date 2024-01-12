كمبوديا تصدر أرزاً مطحوناً إلى الإمارات للمرة الأولى

صدرت كمبوديا، اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من الأرز المطحون إلى الإمارات العربية المتحدة، حسبما قالت وزيرة التجارة الكمبودية تشام نيمول.

وقالت نيمول: إن «مجموعة وان رواد (Oneroad Group) تلقت طلبية شراء 60 ألف طن بقيمة 54 مليون دولار من الإمارات». وأضافت «في الشحنة الأولى سيتم تصدير 500 طن من المطحون إلى الإمارات».

وجاء التصدير بعد توقيع الإمارات وكمبوديا اتفاقية تجارية ثنائية في يونيو 2023.

وصدرت كمبوديا إجمالي 656323 طناً من الأرز المطحون إلى 61 دولة، ومنطقة في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 3 %، وفقاً لاتحاد الأرز الكمبودي (CRF).

وحققت كمبوديا إيرادات إجمالية قدرها 466 مليون دولار من تصدير الأرز في العام الماضي، بزيادة 13 في المائة على أساس سنوي.

وتعد الصين وأوروبا الأسواق الرئيسية للأرز المطحون في كمبوديا.

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