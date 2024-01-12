كمبوديا تصدر أرزاً مطحوناً إلى الإمارات للمرة الأولى

(MENAFN
- Al-Bayan)
صدرت كمبوديا، اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من الأرز المطحون إلى الإمارات العربية المتحدة، حسبما قالت وزيرة التجارة الكمبودية تشام نيمول.
وقالت نيمول: إن «مجموعة وان رواد (Oneroad Group) تلقت طلبية شراء 60 ألف طن بقيمة 54 مليون دولار من الإمارات». وأضافت «في الشحنة الأولى سيتم تصدير 500 طن من المطحون إلى الإمارات».
وجاء التصدير بعد توقيع الإمارات وكمبوديا اتفاقية تجارية ثنائية في يونيو 2023.
وصدرت كمبوديا إجمالي 656323 طناً من الأرز المطحون إلى 61 دولة، ومنطقة في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 3 %، وفقاً لاتحاد الأرز الكمبودي (CRF).
وحققت كمبوديا إيرادات إجمالية قدرها 466 مليون دولار من تصدير الأرز في العام الماضي، بزيادة 13 في المائة على أساس سنوي.
وتعد الصين وأوروبا الأسواق الرئيسية للأرز المطحون في كمبوديا.
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