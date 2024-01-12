تعاون بين كلية دبي للسياحة و«جيتس هوسبيتاليتي» لدعم الطلبة بفرص عمل مميزة

أعلنت جيتس هوسبيتاليتي، المجموعة المتخصصة في مجال الضيافة والتي أسسها الدكتور نعيم معدد، عن توقيع شراكة استراتيجية مع كلية دبي للسياحة، مؤسسة التعليم المهني التي تتيح للطلبة اكتساب المعارف والخبرات وتضمن التوازن بين التعليم النظري والخبرة العملية.



وسيتيح هذا التعاون لطلبة كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي فرصة استثنائية لاكتساب رؤى وخبرة عملية في مختلف الوجهات التابعة لمجموعة جيتس هوسبيتاليتي في دبي، بما في ذلك ريفورم سوشيال آند جريل وبيسترو دي آرتس وفولي.



وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «تتماشى شراكة كلية دبي للسياحة مع جيتس هوسبيتاليتي مع مهمتنا المتمثلة في تزويد الطلبة بتعليم شامل يضمن اكتساب الخبرة العملية إلى جانب الدراسة النظرية في الصفوف الدراسية. وإننا نؤمن بالدور المهم الذي تلعبه هذه الشراكة في إعداد طلابنا لمسيرة مهنية ناجحة في قطاع الضيافة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، بما يعزز من مكانة دبي لتصبح أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم وواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً خلال العقد المقبل».



وقال نعيم معدد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتس هوسبيتاليتي: «نفخر بشراكتنا مع كلية دبي للسياحة لإعادة رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة معاً، ونهدف إلى تزويد الطلبة بالخبرة الأكاديمية والتجربة العملية بما يضمن دعمهم للتطور والازدهار. تعكس هذه الشراكة التزام جيتس هوسبيتاليتي بالاستثمار في الجيل القادم من أبرز الخبراء والمتمرسين في الضيافة لمواكبة التطورات المتواصلة التي يشهدها القطاع».



ويشكل نموذج التدريب المهني القائم على العمل الذي توفره كلية دبي للسياحة الخيار الأمثل للطلبة الذين لا يرغبون في مواصلة تعليمهم الأكاديمي ويفضلون اختيار مسار مهني محدد من خلال مجموعة واسعة من فرص العمل المميزة في قطاعي السياحة والضيافة في دبي.



تم تصميم التدريب المهني بالشراكة مع المجموعة، ويقدم للطلبة خبرة عملية من خلال فترات تدريب داخلية تمكّنهم من الحصول على وظائف، بالإضافة إلى تعزيز الفرص المستقبلية للتطور والنمو في قطاع الضيافة.



وتعكس الشراكة بين جيتس هوسبيتاليتي وكلية دبي للسياحة الترابط القوي بين الجهات الأكاديمية والقطاع، مما يعزز إمكانيات الطلبة ومهاراتهم، وتتيح الشراكة:



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فرص التدريب: تقدم جيتس هوسبيتاليتي برامج تدريب حصرية تتيح للطلبة بتطبيق معارفهم النظرية على أرض الواقع. وتعزز التجربة العملية خبراتهم وإمكانياتهم لمعالجة التحديات في مشهد الضيافة الديناميكي.

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المبادرات التدريبية: تكرس جيتس هوسبيتاليتي جهودها لتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتوفر هذه الشراكة جلسات تدريبية وورش عمل تحت إشراف أعضاء فريق جيتس للضيافة لتعريف طلبة الكلية بخبراء متخصصين يشاركون معهم دراسات حالة واقعية وأفضل الممارسات والتوجهات الحالية في القطاع.

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برامج الإرشاد: توفر جيتس هوسبيتاليتي فرصاً إرشادية للطلبة نظراً لأهمية الإرشاد في التطوير المهني. ويعمل الخبراء المتمرسون لديها على توجيه وإلهام الطلبة لمواجهة التحديات والصعوبات في قطاع الضيافة.





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