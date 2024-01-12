أروع التجارب تتواصل في سوق «اتصالات إم أو تي بي» ضمن «دبي للتسوق»



يختتم مهرجان دبي للتسوق الأحد المقبل فعاليات دورته التاسعة والعشرين، حيث قدّم لسكان المدينة وزوارها تجارب استثنائية من التسوق والترفيه والفوز بجوائز قيّمة.

فيما ما زالت الفرصة متاحة للجمهور لعيش العديد من التجارب الرائعة في سوق «اتصالات إم أو تي بي»، إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية في المهرجان وقضاء أروع الأوقات فيه.

وسيكون الزوار على موعد مع مجموعة من العروض المميزة والتخفيضات الحصرية على المنتجات التي تقدمها العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وسيستمتعون بمشاهدة تشكيلة واسعة من أبرز تصاميم الأزياء التي تمزج ما بين الماضي والحاضر والملابس الرياضية ليكون السوق وجهة عشّاق الموضة وعيش أروع التجارب والتعرف على أحدث الاتجاهات.

كما سيتعرف الزوار على مجموعة واسعة من منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية، إضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الرائعة على مدار اليوم.

ولعشّاق الفن، تنتظرهم فعاليات فنية حيّة تتضمن مواهب فنية صاعدة، وعروض مذهلة، ومسابقات مشوقة على المسرح، إضافة إلى «معركة الرقص».

وتتواصل الفعاليات الشيقة فيه مثل «عالم الجيل زد الإماراتي» الرائعة، ومسابقة «إمارات سلام جام»، وعالم الألعاب الإلكترونية في «جيمرز هب» وبالنسبة للأطفال الصغار، يمكن التوجه إلى «وايلد بينت» للرسم على الوجوه، وغيرها من الألعاب المشّوقة.

وتقدم «اتصالات إم أو تي بي» تجربة «فينتي بيوتي درايڤ إن» الجديدة في موقف السيارات. حيث يمكن المرور للحصول على مستحضرات التجميل المناسبة للون البشرة، إضافة إلى أفضل المنتجات، وأيضاً فرصة الحصول على هدايا حصرية من فنتي بيوتي.

وستقام أيضاً ورشة عمل حصرية على المسرح الرئيسي 13 يناير، بمشاركة خبيرة العناية بالبشرة والشخصية المؤثرة سيرين أبو دوش، بالإضافة إلى حضور خاص من النجمة ومقدمة البرامج التلفزيونية أنابيلا هلال. لا تنسوا متابعة كل ما هو جديد لـ«فينتي بيوتي درايڤ إن» خلال المهرجان.

كما يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي» تجارب طعام لا تُنسى لزواره مع مجموعة متنوعة من أشهى وأطيب الأطباق من عربات الطعام ومنافذ المأكولات التي تقدم مفاهيم إبداعية جديدة.

لذا، تنتظركم أروع تجارب المأكولات والمشروبات من أشهر الطباخين الحاصلين على نجوم ميشلان مع عروض متنوعة تقدمها عدد من العلامات التجارية مثل «فيتناميز فوديز» «تايجر شوجر» «ستريتري» و«سمايز آند دريم» و«روزا تاي» و«رير» و«نوت سو جيلتي» و«كازا بونس» وغيرها الكثير. ولا تفوتوا زيارة مقهى «إيردك» لعيش تجربة مميزة مع منتجاته الشهية.

وتتوفر للأطفال مجموعة من الأنشطة الممتعة المصممة لهم، حيث يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي» للجميع تجارب متنوعة لا مثيل لها، فاحرصوا على عيش تلك التجارب والاستمتاع بفعالياتها الرائعة لهذا العام.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز