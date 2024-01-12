حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس بسبب الأوضاع في باب المندب

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس بسبب الأوضاع في باب المندب.
وأوضح ربيع، اليوم، في تصريحات عبر منصة الهيئة على «إكس»، أنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب، مؤكداً أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.
ونوَّه بأن قناة السويس تقدّم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد غداً عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.
وأكد حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في مصلحة خدمة المجتمع الملاحي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
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