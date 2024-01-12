كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس بسبب الأوضاع في باب المندب.

وأوضح ربيع، اليوم، في تصريحات عبر منصة الهيئة على «إكس»، أنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب، مؤكداً أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.

ونوَّه بأن قناة السويس تقدّم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد غداً عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

وأكد حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في مصلحة خدمة المجتمع الملاحي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

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