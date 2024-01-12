Saturday, 13 January 2024 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس بسبب الأوضاع في باب المندب

1/12/2024 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس بسبب الأوضاع في باب المندب.

وأوضح ربيع، اليوم، في تصريحات عبر منصة الهيئة على «إكس»، أنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب، مؤكداً أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.

ونوَّه بأن قناة السويس تقدّم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد غداً عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

وأكد حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في مصلحة خدمة المجتمع الملاحي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN12012024000110011019ID1107714918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث