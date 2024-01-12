قطر تستهل الدفاع عن لقب كأس آسيا بثلاثية في لبنان

استهلت قطر، الدولة المضيفة، حملة الدفاع عن لقب كأس آسيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على لبنان في المباراة الافتتاحية للبطولة بفضل ثنائية لأكرم عفيف وهدف للمعز علي في استاد لوسيل اليوم الجمعة.

وافتتح عفيف، الذي اختتم أهداف قطر في الفوز 3-1 على اليابان في نهائي كأس آسيا 2019 بالإمارات، الثنائية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة أرضية زاحفة بعد تمريرة للخلف من زميله المعز الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأس.

واختتم عفيف الثلاثية في الدقيقة السادسة من الوقا المحتسب بدل الضائع.

وأقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان، في استاد لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وأحرز المعز، الأكثر تسجيلا لأهداف في نسخة واحدة من البطولة بتسعة أهداف في النسخة الماضية، هدفا في الدقيقة السادسة من البداية بتسديدة أرضية زاحفة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأرسل يوسف عبد الرزاق تسديدة قوية في الدقيقة 13 مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى مصطفى مطر حارس لبنان وفي الدقيقة 19 أرسل المهدي علي ضربة رأس قوية تصدى لها مطر على مرتين.

وبعدها مباشرة تصدى مشعل برشم حارس قطر لتسديدة قوية بعيدة المدى من حسن معتوق قائد لبنان قبل أن يتصدى لتسديدة قوية أخرى من حسين زين في الدقيقة 25.

واقترب عفيف من افتتاح التسجيل في الدقيقة 31 بضربة رأس ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.

وبدأ لبنان الشوط الثاني بقوة عبر تسديدة من معتوق ارتطمت في الدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية في الدقيقة الثانية بعد نهاية الاستراحة.

وعلى عكس سير اللعب سجل المعز الهدف الثاني لأصحاب الأرض بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من محمد وعد في الدقيقة 56.

وأنقذ المهدي علي مدافع قطر مرماه من تسديدة قوية من الناحية اليمنى لمرمى برشم عندما حول الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 81 كاد البديل عمر بيوجيل أن يقلص الفارق لصالح لبنان لكن تسديدته من مدى قريب ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية.

وأرسل البديل الآخر عمر شعبان تسديدة قوية مرت إلى جوار مرمى برشم، وبعدها مباشرة كاد عفيف أن يضيف الهدف الثالث لأصحاب الأرض إثر خطأ من دفاع لبنان الذي تدارك الموقف سريعا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع أرسل شعبان ضربة رأس قوية لكن استقرت في يد برشم.

وبعدها بثلاث دقائق توغل عفيف بمهارة داخل منطقة جزاء لبنان قبل أن يضع الكرة بيسراه في مرمى مطر ببراعة.

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