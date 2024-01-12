82 ألف متفرج حضروا مباراة افتتاح أمم آسيا بين قطر ولبنان



حضر 490ر82 متفرج مباراة قطر ولبنان، اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي انطلقت اليوم وتتواصل منافستها في قطر حتى يوم العاشر من فبراير المقبل.

وأقيمت المباراة في ستاد "لوسيل" وشهدت فوز المنتخب القطري 3 / صفر، في افتتاح البطولة، وضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبا الصين وطاجيكستان.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لافتا في المدرجات من مختلف الجنسيات، حيث شهد الحضور كذلك على حفل الافتتاح الذي سبق المباراة.

الجدير بالذكر أن الحضور الجماهيري في المباراة النهائية لكاس العالم 2022 على استاد لوسيل كان قياسياً بكامل الطاقة الاستيعابية للاستاد بلغ 88,966 مشجعاً.

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