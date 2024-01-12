82 ألف متفرج حضروا مباراة افتتاح أمم آسيا بين قطر ولبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر 490ر82 متفرج مباراة قطر ولبنان، اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي انطلقت اليوم وتتواصل منافستها في قطر حتى يوم العاشر من فبراير المقبل.
وأقيمت المباراة في ستاد "لوسيل" وشهدت فوز المنتخب القطري 3 / صفر، في افتتاح البطولة، وضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبا الصين وطاجيكستان.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لافتا في المدرجات من مختلف الجنسيات، حيث شهد الحضور كذلك على حفل الافتتاح الذي سبق المباراة.
الجدير بالذكر أن الحضور الجماهيري في المباراة النهائية لكاس العالم 2022 على استاد لوسيل كان قياسياً بكامل الطاقة الاستيعابية للاستاد بلغ 88,966 مشجعاً.
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