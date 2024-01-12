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شرطة عجمان تعيد طفلاً مفقوداً لذويه في غضون ساعات

1/12/2024 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، طفلاً يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً لوالديه في غضون ساعات، بعد فقدانه في إمارة عجمان، وقال النقيب أحمد زعل الرميثي مدير فرع التحقيق بمركز الجرف الشامل، إن بلاغاً ورد إلى مركز من ذوي الطفل من الأشخاص يفيد بفقدان ولدهم بعد خروجه من المنزل في ساعات مبكرة من الصباح، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة المجتمعية والتحريات للبحث عن الطفل.

وبالبحث والتحري تم العثور على الطفل في غضون ساعات، ليتبين أن الطفل خرج في ساعات الفجر من منزل ذويه، وعليه تم التواصل مع والد الطفل وإبلاغه بعثورهم على الطفل، وهو بصحة وعافية برفقة فريق الدعم الاجتماعي.

فرحة
بفرحة غامرة تسلمت العائلة الطفل من الشرطة، شاكرين للشرطة جهودهم بالعثور على الطفل وإعادته إلى حضن والديه، كما تعهدت عائلته بالانتباه له ورعايته.

ودعا رئيس مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة الجرف الشامل الأهالي إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر تجاه أبنائهم، وإغلاق الأبواب بإحكام لضمان عدم خروج أطفالهم في حال انشغالهم، متمنياً السلامة للجميع.

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