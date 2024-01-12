البيت الأبيض: أمريكا لا تسعى لحرب مع اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال البيت الأبيض اليوم "الجمعة" إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال المتحدث جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "لسنا مهتمين... بحرب مع اليمن. لسنا مهتمين بصراع من أي نوع".
وأضاف "كل ما كان يفعله الرئيس هو السعي لمنع أي تصعيد للصراع، بما في ذلك الضربات الليلة الماضية".
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