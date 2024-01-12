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البيت الأبيض: أمريكا لا تسعى لحرب مع اليمن

1/12/2024 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال البيت الأبيض اليوم "الجمعة" إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "لسنا مهتمين... بحرب مع اليمن. لسنا مهتمين بصراع من أي نوع".

وأضاف "كل ما كان يفعله الرئيس هو السعي لمنع أي تصعيد للصراع، بما في ذلك الضربات الليلة الماضية".

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