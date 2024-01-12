ارتفاع إجمالي أصول شركة بلاك روك إلى 10 تريليونات دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
دخل عملاء شركة "بلاك روك" الأمريكية للاستثمارات المالية في صناديق طويلة الأمد في الربع الأخير من العام الماضي، ليضيفوا 63 مليار دولار لصناديق الاستثمارات المتداولة ومنتجات مالية أخرى، في علامة على توظيف المستثمرين للأموال في ظل ارتفاع أسواق الأسهم والسندات، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.
وقالت أكبر شركات إدارة الأصول في العالم في بيان اليوم الجمعة إن التدفقات المالية والزيادة في الأسواق في الربع الأخير رفعت إجمالي الأصول التي تديرها "بلاك روك" لما يزيد قليلا على 10 تريليونات دولار.
وفاق هذا تقديرات محللي بلومبرغ، حيث أشاروا إلى توقع وصول الأصول إلى 8ر9 تريليونات دولار.
وقال المدير التنفيذي لاري فينك في بيان: "إن بلاك روك حققت نموا عضويا متنوعا (نموا عبر العمليات الداخلية بالاعتماد على مواردها الخاصة) متنوعا وهامش تشغيل عبر سوق يمثل تحديا تاريخيا وظروف الصناعة في 2022 و 2023. وعندما كان المستثمرون مستعدين لإعادة الأموال للعمل مجددا، وفعلوا ذلك مع بلاك روك".
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