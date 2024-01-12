ارتفاع إجمالي أصول شركة بلاك روك إلى 10 تريليونات دولار

دخل عملاء شركة "بلاك روك" الأمريكية للاستثمارات المالية في صناديق طويلة الأمد في الربع الأخير من العام الماضي، ليضيفوا 63 مليار دولار لصناديق الاستثمارات المتداولة ومنتجات مالية أخرى، في علامة على توظيف المستثمرين للأموال في ظل ارتفاع أسواق الأسهم والسندات، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت أكبر شركات إدارة الأصول في العالم في بيان اليوم الجمعة إن التدفقات المالية والزيادة في الأسواق في الربع الأخير رفعت إجمالي الأصول التي تديرها "بلاك روك" لما يزيد قليلا على 10 تريليونات دولار.



وفاق هذا تقديرات محللي بلومبرغ، حيث أشاروا إلى توقع وصول الأصول إلى 8ر9 تريليونات دولار.

وقال المدير التنفيذي لاري فينك في بيان: "إن بلاك روك حققت نموا عضويا متنوعا (نموا عبر العمليات الداخلية بالاعتماد على مواردها الخاصة) متنوعا وهامش تشغيل عبر سوق يمثل تحديا تاريخيا وظروف الصناعة في 2022 و 2023. وعندما كان المستثمرون مستعدين لإعادة الأموال للعمل مجددا، وفعلوا ذلك مع بلاك روك".







