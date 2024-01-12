4 مليارات دولار حجم سوق الإضاءة «ليد» العام الجاري

تركز دورة مؤتمر «ثينك لايت» 2024، على كفاءة الطاقة والاستدامة والسلامة والشمولية والوظائف، حيث تنعقد أعمال المؤتمر كجزء من فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة وتصاميم وتقنيات البناء المستدام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الثنائي الباعث للضوء (LED) في الشرق الأوسط إلى أكثر من 4 مليارات دولار هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 5.94 مليارات دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.17% خلال فترة التوقعات، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة موردور إنتلجنس.

ويشارك عدد من أبرز المتحدثين الدوليين ضمن منصة مؤتمر «ثينك لايت» لمناقشة أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الإضاءة من خلال ستة مواضيع رئيسية تشمل، إضاءة المدن، والفنون والترفيه، وأعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط، والإضاءة الدائرية، وإضاءة الظلام، والإضاءة الذكية، والإضاءة الذكية والمتكاملة.

كما تناقش جلسة «المستقبل المستنير.. الظلام» كيفية الحد من التلوث الضوئي، وتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية الحياة البرية التي تعتمد على الظلام الطبيعي.

ويعد المعرض، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، جزءاً من العلامة التجارية العالمية لايت + بيلدنج «Light + Building» وستقام دورة هذا العام تحت شعار «المستقبل المستنير.. كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني».

وتشمل أبرز الفعاليات، قمة المباني الذكية، التي ستجمع بين المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية، وتستكشف من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيفية عمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.

ويستضيف المعرض، فعالية «إن سبوت لايت»، منصة تفاعلية تسهل الوصول إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

وسيتم تنظيم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي الأبرز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع خدمات البناء.