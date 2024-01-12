«سكودا» تدشن مكتبها الإقليمي في دبي وكوشاك مونتي كارلو لأول مرة في أسواق الإمارات

أعلنت شركة «سكودا» عن وصول المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الجديدة من نوع «كوشاك»، مع فئة تجهيزات «كوشاك مونتي كارلو» الأرقى بهذه العائلة، إلى منطقة الشرق الأوسط، لتكون بذلك الإضافة الأحدث إلى المجموعة الواسعة من المنتَجات المتوفرة إقليمياً من المصنِّع التشيكي العريق للسيارات.

وسوف يبدأ بيع المركبة الجديدة في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر في وقت مبكِر من العام 2024. وستحتلّ «مونتي كارلو» المدمَجة المستوحاة من عالم رياضة السيارات موقع القمّة ضمن عائلة «كوشاك»، ومن المتوقَّع أن تستقطب العملاء الشباب – الساعين وراء الاستكشاف اليومي – والذين يبحثون عن مركبة SUV معقولة السعر بتصميم رياضي وتتمتّع بلائحة تجهيزات عالية القيمة.

جدير بالذكر أن«سكودا» قد أرست لنفسها مكانة بارزة في المنطقة عبر وكلاء موثوقين على مدى السنوات الـ15 الماضية، والآن من خلال إنشاء مكتب إقليمي خاص في دبي بدولة الإمارات، تعمل «سكودا» على رفع مستوى تركيزها على الشرق الأوسط، وهي تجلب إلى المنطقة مجموعة خاصّة من المركبات التي تستعرض الجودة الأوروبية بسعر معقول.

وقال لوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى «سكودا الشرق الأوسط»: «يُعتبَر الشرق الأوسط سوقاً مثالياً لعلامة»سكودا«التجارية، وتتوافق طرازاتنا بشكل متميّز مع متطلّبات عملاء السيارات في المنطقة، وهي توفر الجودة الأوروبية، الخصائص الذكية المبتكَرة والقيمة الممتازة للمال. وبالنسبة لعائلة»كوشاك«بالتحديد، فإنها ترسم دروباً جديدة لتوسعة حضور العلامة التجارية في السوق، وهي تستهدف الشباب الطموحين – أي الذين يستكشفون على صعيد يومي – والراغبين بتمييز أنفسهم والاستفادة الفعلية من ميّزة القيمة التي تقدّمها»سكودا«

وأضاف: «إن الجمع الفريد بين اللمسات الجمالية الرياضية، والتصميم الرائع، وخصائص السلامة المثلى، والمساحة الواسعة للصندوق والميّزة الاستثنائية للاقتصاد باستهلاك الوقود تجعل فئة تجهيزات (كوشاك مونتي كارلو) الرفيق المثالي على الطريق بالنسبة لعملاء (سكودا) الشباب الذين يقودون ضمن بيئات المدن كثيرة الحركة والنشاط في الشرق الأوسط، والراغبين بإثراء حياتهم عبر مركبة ذات مظهر رياضي وقيمة بارزة تعكس التراث العريق للعلامة التجارية بعالم الراليات وشخصيتها الفريدة».

وتُعتبَر «سكودا كوشاك» مركبة SUV مدمَجة تضاف إلى المجموعة الشاملة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات لدى «سكودا»، وهي تستهدف العملاء الذي يمنحون أهمية لعنصر القيمة.

وعبر سعر يبدأ من 59.900 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة) وفقاً لبلد البيع(، فإن هذه المركبة تتمتّع بموقع يتيح لها كسب حصّة بارزة من السوق.

أما الإضافة الأحدث إلى عائلة «كوشاك» فهي نسخة «مونتي كارلو» المستوحاة من عالم رياضة السيارات – وهي تُعدّ أول «سكودا» في المنطقة تتزيَّن بهذا الشعار العريق.

يُشار إلى أن شعار«مونتي كارلو» قد ظهر على سيارات «سكودا» منذ 86 سنة، حيث تم إطلاقه للاحتفال بنجاح الشركة وشغفها برياضة السيارات بدءاً من (رالي مونتي كارلو) الشهير في العام 1936.

وتشكّل «مونتي كارلو» فئة تجهيزات خاصّة توفر تصميماً رياضياً يستلهم نفحاته من الأسلوب والمشاعر التي تولّدها عادة أبرز رياضات السيارات والأجواء المرافِقة لها، متناغمة مع جمع العلامة التجارية الشهير ما بين القيمة للمال، العملانية، الراحة والملاءمة.

ولقد أعيد تصميم فئة تجهيزات «سكودا كوشاك مونتي كارلو» لإضفاء إحساس أكثر بالخصوصية والشخصية الرياضية إلى هوية (كوشاك).

وتتميّز النسخة الجديدة بالعديد من اللمسات التصميمية الحصرية بالمقارَنة مع باقي فئات التجهيزات، بما في ذلك عجلات سبيكية جديدة بنمط Vega ثنائية اللون حجم 17 بوصة مع ملاقط فضّية، وشعارات «مونتي كارلو» على زخارف الرفارف الجانبية وعتبات الأبواب، بالإضافة إلى شبك رادياتور، ناشرات هوائية أمامية وخلفية وأغطية مرايا للأبواب باللون الأسود اللامع.

في الداخل، تتمحور المقصورة العصرية حول نظام المعلومات والترفيه القائم بذاته مع شاشة تعمل باللمس. إلى جانب هذا، يعبّر طراز «مونتي كارلو» عن الروح الرياضية من خلال عناصر تصميمية راقية عديدة، مثل عناصر التصميم ثنائية اللون بالأحمر والأسود، والمواد ناعمة الملمس التي تغطّي الأسطح المحيطية.

أما الأبعاد الخارجية المدمَجة، فتجعلها المركبة المثالية للمدينة ذات الاستعمالات المتعدِّدة شاملة التنقُّل إلى المكتب، الرحلات العائلية والاستكشافات اليومية في ظل وجود مقصورة واسعة كافية لاستيعاب خمسة ركّاب بالغين بكل راحة، وصندوق يوفر مساحة رحبة للأمتعة تبلغ 385 ليتراً (1405 ليترات مع الطي الكامل للمقاعد).

يتم تزويد «كوشاك» بمحرّك مرن وفعّال سعة 1.0 ليتر مع شاحن توربيني، وهو يولّد قوّة جيدة تبلغ 85 كيلوواط (114 حصاناً). وتتم مضاعَفة العزم باستخدام نظام نقل حركة عصري سريع التبديل من 6 سرعات ليتم نقله بعدها إلى الطريق عبر نمط الدفع خفيف الوزن بالعجلات الأمامية.

وتعمل هذه التجهيزات معاً بتناغم كامل لتوفير مستويات استثنائية من متعة القيادة، بينما تحافظ على معدَّل مبهر من كفاءة استهلاك الوقود عند 16.8 كلم/ل.