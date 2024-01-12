غوغل كلاود تكشف عن محاور تعزيز قدرات الأمن السيبراني في 2024

أصدرت غوغل كلاود تقريرها السنوي حول توقعات الشركة لمشهد الأمن السيبراني لعام 2024، والذي يضم ثمرة أفكار نخبة من أبرز قادة وخبراء الأمن السيبراني من مانديانت، غوغل كلاود، وفايرس توتال، ثلاثة من أهم الخطوط الأمامية الرائدة في التصدي لأحدث وأكبر الهجمات السيبرانية. يهدف هذا التقرير الشامل لتمكين صناعة الأمن السيبراني ويقدم رؤى واستراتيجيات أساسية لتكوين فهم أفضل وأوضح لمخططات مجرمي الإنترنت خلال هذا العام.

في حين أن التقنيات الجديدة تساعد الفرق الأمنية بلا شك، إلا أنها كفيلة بحد ذاتها بتوسيع سطح الهجوم. في عام 2024، سيوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بقدراته المذهلة على التطور، طرقاً جديدة للمهاجمين لشن حملات تصيد مقنعة وعمليات سرقة معلومات على نطاق واسع. ومع ذلك، سيستخدم المدافعون للتقنيات نفسها لتعزيز قدراتهم على الكشف عن الخصوم والتصدي لهم. وعلى نطاق أوسع، سيتمكن المدافعون من تقليل الجهد المبذول، والتصدي للتهديدات المتزايدة، وسد فجوة المهارات الآخذة في الاتساع.

وقال رينزي جونغمان، أخصائي استراتيجيات استخبارات التهديد في الشرق الأوسط وأفريقيا - غوغل كلاود: «بينما يسمح التطور السريع للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي بتسريع وتوسيع نطاق العمليات الإجرامية التي يشنها المهاجمون، إلا أنه يوفر أيضاً طرقاً فريدة للمدافعين للتصدي لهذه التهديدات. شخصياً، أنظر إلى إمكانية توسيع نطاق المواهب في مجال الأمن السيبراني كأمر مثير للاهتمام بشكل خاص، إذ تضم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عدداً متزايداً من خريجي الأمن السيبراني الشباب والموهوبين الحريصين على المساهمة في الدفاع عن بلدانهم وشركاتهم ضد الهجمات السيبرانية. بإمكانهم الآن البدء في إحداث تأثير هائل والنمو بسرعة وتوسيع مجموعة مهاراتهم من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإجراء تحقيقاتهم وإنجاز عملياتهم».

يواصل مشهد الأمن السيبراني بالتطور المستمر، وأحياناً بطرق جديدة وغير متوقعة. ويحمل المدافعون، الذين يتمتعون بموارد محدودة في كثير من الأحيان، مسؤولية هائلة لمواكبة ذلك. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من توقعات غوغل كلاود لمشهد الأمن السيبراني لمساعدة المدافعين في الاستعداد لعام 2024:

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الذكاء الاصطناعي للهجوم والدفاع: من المقرر أن يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الأمن السيبراني لكل من المهاجمين والمدافعين، ومن المتوقع أن يستفيد المهاجمون من الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة لوضع خطط تصيد وهندسة اجتماعية أكثر تعقيداً، بالإضافة إلى توسيع نطاق إلى عمليات سرقة المعلومات.

ومن جهة أخرى، سيستخدم المدافعون الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها واكتشاف مرتكبيها، بالإضافة إلى تسريع التحليلات والمهام الأخرى التي تستغرق عادة وقتاً طويلاً مثل الهندسة العكسية.

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استمرار هجمات ثغرات يوم الصفر: يتوقع المهاجمون زيادة الاعتماد على ثغرات يوم الصفر من قبل هجمات الدول أو مجموعات المجرمين الإلكترونيين بهدف تجنب الكشف والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى معلومات الأنظمة المخترقة لفترة طويلة. تعد الأجهزة المتطورة وبرامج المحاكاة الافتراضية جذابة بشكل خاص لجهات التهديد نظراً لصعوبة مراقبتها. يدرك مجرمو الإنترنت أن استخدام ثغرة يوم الصفر سيزيد من عدد الضحايا. أثبتت أحداث الابتزاز الجماعي الأخيرة أن عدد المنظمات والشركات المهددة بالخضوع للتهديدات وعمليات الابتزاز وتبادر بدفع الفدية المطلوبة حتى وإن كانت مبالغ هائلة آخذ بالتزايد.

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تزايد انتشار الجرائم الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة: توقع زيادة في الجرائم الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، حيث يستخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة والجديدة مثل خدمات المساعدة المنزلية ووسائل التواصل الاجتماعي المزيفة، والاتصالات المصرفية أو الحكومية، والتنبيهات المصممة لخداع الضحايا وحثهم على تثبيت التطبيقات الضارة على أجهزتهم المحمولة. حول هذه النقطة يضيف جونغمان: «لقد نما هذا النوع من الهندسة الاجتماعية بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وبينما تتخذ الحكومات والشركات تدابير لحماية عملائها، فمن المرجح أن ينمو حجم هذه التهديدات وتتزايد تعقيداتها في جميع أنحاء المنطقة».

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نضوج الهجمات التي تستهدف البيئات الهجينة ومتعددة السحابات: مع انتقال المؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى السحابة، من المتوقع أن تتطلع جهات التهديد السيبراني إلى استغلال الهوية والإعدادات الخاطئة للتحرك والعمل عبر بيئات سحابية مختلفة.

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تصعيد التجسس وتكتيكات «الروبوتات النائمة»: ستتطور أنشطة التجسس وتجد المزيد من الطرق للتوسع، بما في ذلك استخدام «الروبوتات النائمة» التي تم إنشاؤها من إنترنت الأشياء، وأجهزة المكاتب الصغيرة أو الأجهزة المنزلية أو الأجهزة منتهية الصلاحية. يمكن استخدام شبكات الروبوت هذه والتخلص منها حسب الحاجة، مما يزيد من تعقيد جهود إسناد الهجوم إلى جهات معينة.

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عودة تقنيات الهجوم القديمة: من المتوقع أن تشهد تقنيات الهجوم السيبراني القديمة والأقل شيوعاً والتي ليست مفهومة على نطاق واسع انتعاشاً هذا العام. هذه الأساليب، التي يتم تجاهلها غالباً في أنظمة الكشف الحديثة، توفر للمهاجمين وسيلة خفية لاختراق الدفاعات.