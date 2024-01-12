«تايمزناونيوز»: بيئة الأعمال في دبي تحفز الشركات الناشئة

توفر دبي نهجاً رائداً جديداً، وبيئة مثالية للأعمال، تدفع الشركات الناشئة، وتعزز الابتكار والاعتماد المبكر للتقنيات المبتكرة حسبما ذكر موقع «تايمزناونيوز»، اليوم الجمعة.

وأضاف الموقع الهندي أن دبي نجحت في صياغة آلية تنظيمية جديدة، ومناسبة بدقة للشركات الناشئة، وأصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، ولا تشجع فقط على خلق أرضية تنافسية عالمية لبيئة الأعمال، بل تشجع أيضاً على التجريب والإبداع.

وقال «تايمزناونيوز»: إن هذا التوجه المبتكر، الذي تستخدمه مدينة دبي شكل مفهوماً اقتصادياً جديداً ورائداً في تبني التكنولوجيات الثوري، ويتضمن ذلك توفير بيئات خاضعة للرقابة أو صناديق حماية، حيث يمكن للشركات تجربة التقنيات المتطورة دون مواجهة تحمل العبء الأكبر للقيود التنظيمية.

ومن خلال المزيج المثالي من الدعم التنظيمي وضخ رأس المال، وإمكانية الوصول إلى المواهب، يقف نموذج دبي بمثابة شهادة على التزامها بالبقاء في مقدمة المشهد التكنولوجي الدائم التطور.

المدن الذكية

وأشار الموقع إلى أن القطاع المالي استفاد من هذه البيئات المحمية في اختبار تكنولوجيا «بلوك تشين»، وكذلك استفاد القطاع الطبي من العلاج عن بعد، وتمت الاستفادة من إنترنت الأشياء في التحول إلى مدن ذكية.

ولم يجذب هذا النهج المبتكر انتباه الشركات الناشئة فقط، بل الشركات العالمية متعددة الجنسيات أيضاً، التي تبحث عن نظام بيئي يدفع حدود الإمكانات التكنولوجية، وقد أدى كل هذا إلى تعزيز سمعة دبي بيئة حامية للاستثمارات، ومركزاً للنمو الاقتصادي المستدام، بحسب الموقع الذي أشاد باستثمار دبي «رأس المال الصبور» في دعم الشركات الناشئة الثورية.

وأضاف أن نهج دبي المبتكر في إنشاء البيئات المحمية أسهم في وضعها على خريطة المراكز العالمية للابتكار، التي يشاد بها.