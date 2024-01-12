«ستيل فاب 2024» يستقطب آلاف الزوار على مدار 4 أيام

أسدل مركز إكسبو الشارقة، الستار مساء الخميس على فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024»، الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في أضخم حدث تجاري من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن شهد مشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي، ونجح في استقطاب آلاف الزوار من التجار والمهتمين بقطاع الصناعات المعدنية، مقدماً دورة استثنائية التقى خلالها كبار المصنعين والموردين من أبرز الشركات الأوروبية والأمريكية والآسيوية، ومعززاً مكانته كوجهة دولية لأهم الشركات العالمية في هذا القطاع.



ووفّر المعرض للشركات والزوار من رجال الأعمال والمصنعين والموردين العديد من الفرص لعقد الصفقات والعقود والتعرف على أحدث الابتكارات العالمية، وأبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب، من خلال عرض منتجات أكثر من 600 علامة تجارية من أبرز العلامات العالمية الرائدة في هذا المجال، والتي مثّلت 35 دولة بينها الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، إلى جانب الشركات الوطنية الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، التي عرضت أهم التجهيزات والمكائن المخصصة لتشكيل المعادن وقطع ولحام الحديد بأنظمة الليزر منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تجسيد



وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: استطعنا عبر معرض «ستيل فاب» أن نواصل تقديم حدث رئيسي للأعمال المعدنية في المنطقة، يمثل نجاحه ترجمة عملية للتوجه نحو دعم صناعة الحديد والصلب في الإمارة والدولة وتعزيز التطور في هذا القطاع وفتح آفاق استثمارية واعدة للشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مضيفاً أن المعرض شهد حضوراً واسعاً من الزوار والعارضين من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب، وتميز بالتنوع والجودة في عرض أحدث التكنولوجيا والمعدات ذات الصلة بصناعة الحديد والصلب، ومواكبة الأجهزة المعروضة للتقنيات الجديدة التي توظف الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشكيل المعادن وغيرها من المعدات التي تهم العاملين في قطاع الصناعات التحويلية.



وأشار إلى الدور المهم الذي لعبه المعرض في المساهمة في استدامة تعزيز كفاءة وإنتاجية الشركات الوطنية والمحلية، وترويج علامة «صنع في الإمارات» ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، عبر إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، إلى جانب تمكينها من تسويق آلاتها ومعداتها على مستوى الخليج ومنطقة شمال إفريقيا.

دفعة



وعلى مدى 4 أيام نجحت النسخة 19 من «ستيل فاب» في تحقيق دفعة كبيرة للصناعات المتعلقة بالحديد والصلب بتقديمها تجربة مميزة للصناعيين والمهتمين بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والتحويلية، حيث شاركت في أجنحة المعرض مجموعة من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال صناعة الآلات المخصصة لقص وتشكيل الحديد والصلب، إلى جانب الاستخدامات المختلفة للروبوتات الذكية في الصناعات التحويلية.



وأتاح المعرض للمشاركين بحث مستقبل صناعة الحديد والصلب وتقنياتها على مستوى المنطقة والعالم، واستعرضوا أحدث الحلول والابتكارات التي تساهم في تحسين جودة وكفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف والاستهلاك، وتبادلوا الاطلاع على ما عرضته أقسام وأجنحة الشركات من الآلات والتجهيزات والمكائن والمنتجات المبتكرة في جميع أعمال تشكيل المعادن وصناعة الصلب.



وعرضت الشركات والعلامات التجارية لزوار الحدث تجارب حية على أحدث منتجاتها من الأذرع الروبوتية المتقدمة، وتألق المعرض بتوفيره بيئة تواصل وتنسيق وتبادل للخبرات بين المشاركين، وجذبت فعالياته شريحة واسعة من الزوار والتجار والمصنعين، وواصل ترسيخ مكانته كحدث رئيسي للأعمال المعدنية، حيث نظّم نسخة من مسابقة «أفضل لحام».