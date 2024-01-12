قمة فوربس «تحت الـ 30» تجمع أفضل المبتكرين الشباب في العالم العربي

انطلقت قمة فوربس الشرق الأوسط «تحت الـ 30» Under30 في نسختها الثانية في الجونة، على ساحل البحر الأحمر في مصر، بمشاركة أكثر من 1500 ضيف للاحتفال ودعم روح ريادة الأعمال والالتزام بالابتكار بين الشباب تحت سن الثلاثين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شجعت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، جميع الحاضرين على دعم مجتمع الشباب تحت سن الثلاثين Under 30، لتغيير العالم، وقالت: «هذا المجتمع فريد تماماً، إنه يكتشف مواهب شابة لا تُقدر بثمن بإمكانيات لا حصر لها، ويبني صلات تحفز الأفكار الجديدة التي من شأنها التأثير على مستقبل الجميع.

ويسعدنا تقديم هذه المنصة الداعمة ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية والنمو الذي تحققه».

ومن جانبه قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: «لطالما ارتبط اسم الجونة بالفعاليات الثقافية والرياضية والفنية وريادة الأعمال. في العام الماضي، استضفنا أكثر من 50 حدثاً، ومع ذلك، ما زال هذا الحدث هو المفضّل بالنسبة لي، لأننا نرى أن جزءاً من مهمتنا يتمثل في توفير منصة يمكن للأشخاص من خلالها التواصل وتبادل المعرفة وتوفير الفرص لجيل الشباب، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. ونحن ملتزمون بجعل هذه التجربة استثنائية».

وقالت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر: «هناك فرصة في قلب كل تحدّ، خاصة بعد أن أظهرت قمة Under 30 بوضوح، إن التطور التقني السريع يسير بخطى ثابتة.

تحظى منطقتنا بأغلبية من الشباب، وهي ميزة لا تقدر بثمن، إذ يعد رأس المال البشري كنزاً. ولهذا، يجب أن تتماشى مشاريعك وتطبيقاتك مع الثورة الصناعية الخامسة، خاصة بعد أن ثبت إنها تتمحور حول الإنسان، مع أستهداف أغلبها الاستدامة. توفر هذه القمة فرصة للتجمع والتواصل وتبادل الخبرات».

فيما رحب رئيس قمة Under 30 رائد الأعمال والمحاور الإماراتي أنس بوخش، بالحضور قائلاً: «يعتمد نجاح هذا الحدث على مدى استغلالنا لهذين اليومين في التواصل والتعلم والإجابة عن بعض الأسئلة الشخصية التي تدور في ذهننا.

لقد نشأت في أسرة عادية، وتوجهت إلى دراسة الهندسة، ولكن الشيء الذي كان يضايقني دائماً هو شعوري بأنني مقيد دائماً. أرى أن البشر موهوبون للغاية، لكننا نشأنا على أن نكون مقيدين.

لا بد من تغذية فضولنا دائماً. لماذا يتراجع الفضول عندما نكبر؟ ربما بسبب شعورنا بالذنب، نصبح أقل فضولاً.

لا بد من تغيير أسلوب تفكيرنا إلى «لماذا لا؟». لماذا لا نزور بلداً جديداً، أو نحاول في وظيفة جديدة، أو وجهة جديدة، أو هواية جديدة؟ أعتقد أنه إذا دمجنا فضولنا وغيرنا أسلوب التفكير إلى «لماذا لا؟»، فسنجد مكاننا المناسب، وهو المكان حيث يستمتع الفرد بحياته. الحياة عبارة عن ماراثون طويل، وليس سباق 100 متر".

وتهدف هذه القمة الملهمة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المهنيين الشباب الذين لديهم القدرة على قيادة مستقبل الأعمال. ستغطي المناقشات والمقابلات والعروض وغيرها موضوعات تشمل بناء قادة الغد، والاستثمار في الابتكار، وفن التفكير التصميمي ورواية القصص لدعم العلامات التجارية، وبناء شركات ناشئة مستدامة من أجل عالم أفضل، ودور التكنولوجيا في تطوير المنتجات بصورة فائقة، وتعزيز الصحة العقلية والتنوع والشمول.