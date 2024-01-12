الهلال الاحمر بغزة : انقطاع الاتصال بطواقمنا
التاريخ
1/12/2024 3:00:18 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ، عن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمه العاملة في القطاع بسبب قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والانترنت.
وقال الهلال الأحمر ان قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه
طواقم الجمعية في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.
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