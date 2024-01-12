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الهلال الاحمر بغزة : انقطاع الاتصال بطواقمنا

1/12/2024 3:00:18 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ، عن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمه العاملة في القطاع بسبب قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والانترنت.

وقال الهلال الأحمر ان قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه
طواقم الجمعية في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

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