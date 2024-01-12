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أليكسا تتيح التحدث إلى المشاهير الأموات

1/12/2024 3:00:18 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هل ترغب بالحديث إلى أحد المشاهير الراحلين؟ أمازون ستحقق أمنيتك عبر المساعد الصوتي "أليكسا".

وتسمح الميزة الجديدة بعنوان "Character" للمستخدمين بالدردشة مع العديد من الروبوتات التي تنتحل شخصيات المشاهير والشخصيات التاريخية، مثل إيلون ماسك أو ألبرت أينشتاين أو سقراط.

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** طريقة استخدام الميزة الجديدة

ولاستخدام الميزة الجديدة، فقط عليك القول: "أليكسا افتحي Character"، ثم يسأل أليكسا عما إذا كان المستخدم يريد التحدث إلى المساعد أو المشاهير أو ممارسة الألعاب.

ولا تعد ميزة "Character" الجديدة الوحيدة التي تكشف عنها أمازون في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس، حيث تم الكشف عن سبلاش، وهي مهارة جديدة مجانية ظهرت في متجر Amazon Alexa Skill Store وتستخدم الذكاء الاصطناعي، للسماح للمستخدمين بإنشاء الأغاني باستخدام أصواتهم.

لاستخدام ميزة سبلاش، يقول المستخدمون ببساطة: "أليكسا افتحي سبلاش"، ثم يختارون نوع الموسيقى ويضيفون كلمات الأغاني.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تنزيل أغانيهم المخصصة عن طريق مطالبة اليكسا بإرسال رابط إلى هواتفهم المحمولة.

وأخيراً هناك لعبة Volley وهي لعبة مكونة من 20 سؤالاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لطرح أسئلة على اللاعبين وحتى تقديم تلميحات وتفسيرات للأسئلة عندما يتعثر المستخدمون، بحسب موقع Proiqra نيوز.

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