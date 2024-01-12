مليونيرة توظف 50 شخصاً لتوزيع ثروتها الهائلة

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- Khaberni) خبرني - تعمل ناشطة نمساوية على تشكيل مجموعة مكونة من 50 شخصاً، لمساعدتها في توزيع ثروتها الضخمة التي ورثتها عن جدتها، والبالغ قدرها قرابة 155 مليون دولار أمريكي.
وتقول مارلين إنغلهورن (31 عاماً)، وهي ناشطة نمساوية مهتمة بمكافحة عدم المساواة في العالم، إنها ورثت ثروة كبيرة، لذا قررت أن توزعها بشكل عادل.
ولتنفيذ قرارها، أرسلت مارلين دعوات إلى 10 آلاف شخص تم اختيارهم عشوائياً، وطالبتهم بإكمال استبيان قصير، ليتم تقليص عددهم إلى 50 شخصاً.
وبعد اختيارهم، سيشكلون لجنة لتقديم أفكار حول كيفية إنفاق الثروة.
وأعلنت الناشطة، بأنها لن تلعب أي دور في عملية صنع القرار، وأنها لن تمانع إن تم تسليم الثروة بأكملها إلى منظمة واحدة في النمسا أو خارجها، وأكدت على أن الأموال يجب أن لا تذهب إلى أنشطة معادية أو غير إنسانية، أو إلى منظمات أو مشاريع ربحية.
وسوف تجتمع اللجنة، عدة مرات بين شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران) هذا العام، بحضور خبراء للمساعدة.
وسيتم تغطية تكاليف سفر أعضاء اللجنة، وسيحصل كل منهم على 1200 دولار عن كل جلسة يحضرونها في عطلة نهاية الأسبوع.
ولم تكشف مارلين بالضبط عن مقدار الميراث الذي سيتم التبرع به من ثروتها، لكنها تحدثت سابقاً عن رغبتها في التخلي عن 90% من الثروة على الأقل، وفق ما أورد موقع "مترو" الإلكتروني.
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