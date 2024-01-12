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مليونيرة توظف 50 شخصاً لتوزيع ثروتها الهائلة

1/12/2024 3:00:18 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعمل ناشطة نمساوية على تشكيل مجموعة مكونة من 50 شخصاً، لمساعدتها في توزيع ثروتها الضخمة التي ورثتها عن جدتها، والبالغ قدرها قرابة 155 مليون دولار أمريكي.

وتقول مارلين إنغلهورن (31 عاماً)، وهي ناشطة نمساوية مهتمة بمكافحة عدم المساواة في العالم، إنها ورثت ثروة كبيرة، لذا قررت أن توزعها بشكل عادل.

ولتنفيذ قرارها، أرسلت مارلين دعوات إلى 10 آلاف شخص تم اختيارهم عشوائياً، وطالبتهم بإكمال استبيان قصير، ليتم تقليص عددهم إلى 50 شخصاً.

وبعد اختيارهم، سيشكلون لجنة لتقديم أفكار حول كيفية إنفاق الثروة.

وأعلنت الناشطة، بأنها لن تلعب أي دور في عملية صنع القرار، وأنها لن تمانع إن تم تسليم الثروة بأكملها إلى منظمة واحدة في النمسا أو خارجها، وأكدت على أن الأموال يجب أن لا تذهب إلى أنشطة معادية أو غير إنسانية، أو إلى منظمات أو مشاريع ربحية.

وسوف تجتمع اللجنة، عدة مرات بين شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران) هذا العام، بحضور خبراء للمساعدة.

وسيتم تغطية تكاليف سفر أعضاء اللجنة، وسيحصل كل منهم على 1200 دولار عن كل جلسة يحضرونها في عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تكشف مارلين بالضبط عن مقدار الميراث الذي سيتم التبرع به من ثروتها، لكنها تحدثت سابقاً عن رغبتها في التخلي عن 90% من الثروة على الأقل، وفق ما أورد موقع "مترو" الإلكتروني.

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