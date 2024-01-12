اذا رأيت هذه الأعلام الحمراء في النرويج.. عليك الحذر

MENAFN - Khaberni) خبرني - قد تميل إلى تجاهل العلامات الحمراء في علاقاتك مع الآخرين، لكن من الأفضل أن تنتبه إليها وتتجنب السير أسفلها أثناء تجولك في شوارع النرويج.

ومن المحتمل أن تواجه عدداً قليلاً من هذه العلامات التحذيرية أثناء استكشاف هذه الدولة الإسكندنافية، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لذا تأكد من مراقبتك للمكان الذي تتجه إليه.

شاركت امرأة بريطانية انتقلت مؤخراً إلى العاصمة النرويجية أوسلو، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح بالتفصيل السبب "الخطير" الذي يمنعك من السير تحت أحد الأعلام الحمراء، لأن ذلك قد يكون له عواقب وخيمة.

وأوضحت مستخدمة تيك توك إيما والي أنها غالباً ما تتجول في شوارع المدينة والمحلات التجارية الخارجية والمجمعات السكنية والمباني الأخرى، خاصة طوال الأشهر الباردة. وحقق مقطعها التعليمي 3.4 مليون مشاهدة بعد خمسة أيام فقط من مشاركته على المنصة، حيث أثار محتواه اهتمام الكثير من مستخدمي الإنترنت.

وغالباً ما تشارك إيما مقاطع فيديو عن حياتها في الخارج على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر كيف تختلف الحياة في أوسلو مقارنة بالمملكة المتحدة وأماكن أخرى. وكيف تحاول البقاء دافئة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -24 درجة. لكن مقطعها الأخير الذي ناقش أهمية الأعلام الحمراء الغامضة كان الأكثر شعبية.

وحذرت إيما قائلة "لا تمش أبداً تحت هذه الأشياء في أوسلو"، بينما أدرجت لقطات لإحدى اللافتات ذات الألوان الزاهية المعلقة بجوار أحد المتاجر. وأوضحت "عندما تتجول في المدينة، فمن المحتمل أن ترى بعض الأعلام الحمراء مثل هذه. إنها غالباً ما تكون معلقة خارج المتاجر والمباني السكنية، فهي خطيرة جداً إذا مشيت تحتها".





** ولكن ما هو المخيف في العلم الأحمر؟

وتابعت إيما قائلة "إذا ألقيت نظرة على الأعلى، يمكنك رؤية الثلج والرقاقات الثلجية الضخمة معلقة. تحدد هذه الأعلام الحمراء المكان الذي قد يتساقط فيه الجليد والثلج على الشارع. لذا فإن تجنب هذه العلامات الحمراء قد ينقذ حياتك، أو على الأقل يجنبك رحلة إلى المستشفى وأنت مصاب بارتجاج خطير".

واعترفت إيما بأنها لم تكن لديها أي فكرة في البداية عن الغرض من الأعلام الحمراء عندما وصلت لأول مرة إلى النرويج، لكنها قالت إنها بدأت تنتبه إليها بجدية لأن جارتها تعرف شخصاً مات بسبب تساقط الجليد.

وتصدر شركات السلامة هذه الأعلام، ويعد مالك المبنى المسؤول عن وضع علامة تحذير لإبلاغ المارة باحتمال سقوط الجليد أو الثلج عليهم. ووفقاً لقوانين الدولة والشرطة، يجب على الملاك أيضاً تنظيف مخلفات الطقس والتأكد من أن الطريق آمن قبل إزالة العلم الأحمر، بحسب موقع

لادبايبل .