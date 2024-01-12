اذا رأيت هذه الأعلام الحمراء في النرويج.. عليك الحذر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قد تميل إلى تجاهل العلامات الحمراء في علاقاتك مع الآخرين، لكن من الأفضل أن تنتبه إليها وتتجنب السير أسفلها أثناء تجولك في شوارع النرويج.
ومن المحتمل أن تواجه عدداً قليلاً من هذه العلامات التحذيرية أثناء استكشاف هذه الدولة الإسكندنافية، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لذا تأكد من مراقبتك للمكان الذي تتجه إليه.
شاركت امرأة بريطانية انتقلت مؤخراً إلى العاصمة النرويجية أوسلو، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح بالتفصيل السبب "الخطير" الذي يمنعك من السير تحت أحد الأعلام الحمراء، لأن ذلك قد يكون له عواقب وخيمة.
وأوضحت مستخدمة تيك توك إيما والي أنها غالباً ما تتجول في شوارع المدينة والمحلات التجارية الخارجية والمجمعات السكنية والمباني الأخرى، خاصة طوال الأشهر الباردة. وحقق مقطعها التعليمي 3.4 مليون مشاهدة بعد خمسة أيام فقط من مشاركته على المنصة، حيث أثار محتواه اهتمام الكثير من مستخدمي الإنترنت.
وغالباً ما تشارك إيما مقاطع فيديو عن حياتها في الخارج على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر كيف تختلف الحياة في أوسلو مقارنة بالمملكة المتحدة وأماكن أخرى. وكيف تحاول البقاء دافئة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -24 درجة. لكن مقطعها الأخير الذي ناقش أهمية الأعلام الحمراء الغامضة كان الأكثر شعبية.
وحذرت إيما قائلة "لا تمش أبداً تحت هذه الأشياء في أوسلو"، بينما أدرجت لقطات لإحدى اللافتات ذات الألوان الزاهية المعلقة بجوار أحد المتاجر. وأوضحت "عندما تتجول في المدينة، فمن المحتمل أن ترى بعض الأعلام الحمراء مثل هذه. إنها غالباً ما تكون معلقة خارج المتاجر والمباني السكنية، فهي خطيرة جداً إذا مشيت تحتها".
** ولكن ما هو المخيف في العلم الأحمر؟
وتابعت إيما قائلة "إذا ألقيت نظرة على الأعلى، يمكنك رؤية الثلج والرقاقات الثلجية الضخمة معلقة. تحدد هذه الأعلام الحمراء المكان الذي قد يتساقط فيه الجليد والثلج على الشارع. لذا فإن تجنب هذه العلامات الحمراء قد ينقذ حياتك، أو على الأقل يجنبك رحلة إلى المستشفى وأنت مصاب بارتجاج خطير".
واعترفت إيما بأنها لم تكن لديها أي فكرة في البداية عن الغرض من الأعلام الحمراء عندما وصلت لأول مرة إلى النرويج، لكنها قالت إنها بدأت تنتبه إليها بجدية لأن جارتها تعرف شخصاً مات بسبب تساقط الجليد.
وتصدر شركات السلامة هذه الأعلام، ويعد مالك المبنى المسؤول عن وضع علامة تحذير لإبلاغ المارة باحتمال سقوط الجليد أو الثلج عليهم. ووفقاً لقوانين الدولة والشرطة، يجب على الملاك أيضاً تنظيف مخلفات الطقس والتأكد من أن الطريق آمن قبل إزالة العلم الأحمر، بحسب موقع
لادبايبل .
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