نصف شطيرة معروضة للبيع بأكثر من مليون دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثار سعر نصف شطيرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعد عرضها للبيع بمليون استرليني (ما يعادل 1.3 مليون دولار)، من خلال حساب على فيس بوك، باسم "ماركت بلايس" Marketplace.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، تُعرّف الصفحة عن نفسها بأنّها مكان لهؤلاء الذين هم نصف جائعين، حيث يمكنهم شراء بقايا طعام شخص ما، أو الاختيار من بين الطعام نصف المأكول المعروض للبيع.

ولم تكشف معلومات كثيرة عن البائع سوى أنه

يعيش في مدينة ليستر البريطانية، وقرر عرضها للبيع، لأنه لم يتمكن من تناولها بالكامل، فعرض نصفها للبيع.

أما عن مواصفاتها "الخارقة" فكتب أنها محشوة بالجبن واللحم المقرمش، وعرف عنها باسم "يامي" (بمنعى شهي).



وورد في تعريف الشريحة أنها نصف شطيرة مشوية، جديدة، مقرمشة وجاهزة للأكل. وعن سبب عرضها للبيع، كتب أن "البائع شعر بالشبع ولم يتمكن من إكمالها".



تعليقات ساخرة بالجملة

هذه "المميزات" المدرجة في الوصف على فيس بوك لم تقنع المعلقين على المنشور، حيث أعربت جميع التعليقات عن استغرابها بفكرة عرضها للبيع، مطالبين بكشف سبب مقنع دفع البائع إلى عرضها بهذا السعر الخيالي مقابل قيمتها.

فمازح البعض بأنّهم سيفكرون جدياً ببيع ما تبقى من شطائرهم التي تناولوها منذ أيام مقابل ربع مليون دولار، بينما استهزأ معلق آخر من خلال التساؤل ما إذا كان السعر يشمل النقل.





**أتعس وجبة غداء

وبحسب الصحيفة، هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها طعام غريب على هذه الصفحة، حيث عرض أحد الرجال صورة لـ "أتعس وجبة غداء يمكن أن تراها على الإطلاق"، تكونت من حبة بطاطس مشوية مغموسة في الفاصوليا المطبوخة.

وشرح في تعليقه أنه مهندس متنقل ولديه ميكروويف في شاحنته، لكنه نسي إحضار صحن لوضع الطعام فيه، لذلك اضطر إلى استخدام طبق الميكروويف الزجاجي، معرباً عن أسفه لذلك.



