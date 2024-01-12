نصف شطيرة معروضة للبيع بأكثر من مليون دولار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثار سعر نصف شطيرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعد عرضها للبيع بمليون استرليني (ما يعادل 1.3 مليون دولار)، من خلال حساب على فيس بوك، باسم "ماركت بلايس" Marketplace.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، تُعرّف الصفحة عن نفسها بأنّها مكان لهؤلاء الذين هم نصف جائعين، حيث يمكنهم شراء بقايا طعام شخص ما، أو الاختيار من بين الطعام نصف المأكول المعروض للبيع.
ولم تكشف معلومات كثيرة عن البائع سوى أنه
يعيش في مدينة ليستر البريطانية، وقرر عرضها للبيع، لأنه لم يتمكن من تناولها بالكامل، فعرض نصفها للبيع.
أما عن مواصفاتها "الخارقة" فكتب أنها محشوة بالجبن واللحم المقرمش، وعرف عنها باسم "يامي" (بمنعى شهي).
وورد في تعريف الشريحة أنها نصف شطيرة مشوية، جديدة، مقرمشة وجاهزة للأكل. وعن سبب عرضها للبيع، كتب أن "البائع شعر بالشبع ولم يتمكن من إكمالها".
تعليقات ساخرة بالجملة
هذه "المميزات" المدرجة في الوصف على فيس بوك لم تقنع المعلقين على المنشور، حيث أعربت جميع التعليقات عن استغرابها بفكرة عرضها للبيع، مطالبين بكشف سبب مقنع دفع البائع إلى عرضها بهذا السعر الخيالي مقابل قيمتها.
فمازح البعض بأنّهم سيفكرون جدياً ببيع ما تبقى من شطائرهم التي تناولوها منذ أيام مقابل ربع مليون دولار، بينما استهزأ معلق آخر من خلال التساؤل ما إذا كان السعر يشمل النقل.
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أتعس وجبة غداء
وبحسب الصحيفة، هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها طعام غريب على هذه الصفحة، حيث عرض أحد الرجال صورة لـ "أتعس وجبة غداء يمكن أن تراها على الإطلاق"، تكونت من حبة بطاطس مشوية مغموسة في الفاصوليا المطبوخة.
وشرح في تعليقه أنه مهندس متنقل ولديه ميكروويف في شاحنته، لكنه نسي إحضار صحن لوضع الطعام فيه، لذلك اضطر إلى استخدام طبق الميكروويف الزجاجي، معرباً عن أسفه لذلك.
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