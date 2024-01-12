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الخارجية نتابع بقلق واهتمام تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر

1/12/2024 2:50:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التي شنت فجر اليوم الجمعة واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

‏وشددت «الخارجية» في بيان لها على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في كافة الممرات المائية الحيوية والتي تعتبر عنصرا أساسيا في الأمن والسلم الدوليين لتؤكد على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري وتغليب صوت العقل درءا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة والتي تعتمد عليها معظم دول العالم.

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