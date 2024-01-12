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الطرق تفتتح تحويلة مرورية على الثالث بين القادسية وحولي

1/12/2024 2:50:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامه للطرق والنقل البري إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح التحويلة المرورية على طريق الدائري الثالث بين منطقتي القادسية وحولي، وذلك لاستكمال أعمال الطرق الرئيسية والخدمات، وذلك فجر الأحد 14 الجاري.

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