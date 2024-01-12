الشؤون إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية جاء فيه:
مادة أولى: إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية.
مادة ثانية: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.
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