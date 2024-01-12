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الشؤون إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية

1/12/2024 2:50:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية جاء فيه:
مادة أولى: إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية.
مادة ثانية: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.

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