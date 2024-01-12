الشؤون تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرار وزاري رقم (245) لسنة 2023م بشأن الإضافة والتعديل بالنظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي جاء فيه:مادة (أولى): يضاف إلى المادة رقم 4 من النظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي البنود التالية:- مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها.- إشاعة روح الاخوة في المجتمع بين افراد المجتمع الكويتي.- تقديم المساعدات للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.- إدارة مركز الداون لتقديم الخدمات التعليمية والرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.- المساهمة في دعم المشروعات الوقفية والتي تتفق مع أهداف الجمعية.مادة (ثانية): يستبدل بنصوص المواد أرقام (5، 8،26،29،39 40، 41) من النظام الأساسي للجمعية النصوص التالية:مادة (5)تتكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد التالية:1 - عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدى ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام.2 - عضو شرف أو فخري: هو احد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس ادارة الجمعية ان يضمها إليه ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادتين 5 و6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية ان يرشح رئيسا فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية او لمدة غير محددة ويعفى الرئيس او عضو الشرف من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.3 عضو منتسب: وهو من غير الأعضاء العاملين او الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة (10) لهذا النظام.ويشترط في جميع أنواع العضوية ان يكون العضو متمتعا غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يوافق على نظام الجمعية، وألا يقل عمره عن 18 عاما عند تقديم الطلب.

مادة (8)

يقدم طلب العضوية الى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك، على ان يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر بالنظام الأساسي للجمعية، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع اليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تقديم الطلب وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه.

مادة (26)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة.

مادة (29)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا منه، وتسلم هذه الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك، وذلك في الموعد المحدد الذي يحدده مجلس الإدارة.

مادة (39)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

مادة (40)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

1 - إدارة شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه.

2 - وضع الأسس والبرامج التي تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.

3 - النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.

4 - بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.

5 - وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.

6 - تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية.

7 - اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.

8 - تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

9 - وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.

10 - إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

11 - بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.

12 - تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافأتهم، تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

مادة (41)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر، وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بأسبوع، مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والموضوعات التي يحويها جدول الأعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (ثالثة): يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.