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انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم غدا في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا

1/12/2024 2:43:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 1 (كونا) -- تنطلق يوم غد السبت منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا حيث سبق وأن تأجلت هذه الدورة من الصيف الماضي لتقام خلال شهري يناير وفبراير لعام 2024.
وتعد هذه هي النسخة ال 34 في تاريخ المسابقة والثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا مقسمين إلى ست مجموعات بدلا من 16 منتخبا والتي ستشهد منافسة شديدة بالنظر إلى العدد الكبير من النجوم واللاعبين المحترفين الذين تضمهم غالبية المنتخبات المشاركة مما سيرفع حتما من حدة التنافس.
وتقام مباراة الافتتاح بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب (الحسن واتارا) في (أبيدجان) ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تشهد أيضا تواجد منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية فيما ستتنافس منتخبات مصر وغانا وموزمبيق والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.
ويتنافس في المجموعة الثالثة منتخبات السنغال وغامبيا والكاميرون وغينيا وفي المجموعة الرابعة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر وأنغولا فيما يتواجد في المجموعة الخامسة كل من تونس ومالي وجنوب إفريقيا وناميبيا وفي المجموعة السادسة منتخبات المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وينص نظام المسابقة الإفريقية على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور ال 16 بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث على أن تنطلق مواجهات خروج الخاسر بداية من الدور ثمن النهائي وحتى المباراة النهائية.
ومن المنتظر أن تقام المباريات على ستة ملاعب هي (الحسن واتارا) و(فيليكس هوفويت بوانيي) و(السلام) و(أمادو جون كوليبالي) و(لوران بوكو) و(تشارلز كونان باني).
وفي نسخة (كان 2023) قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة قيمة الجائزة المالية للمتوج باللقب بنسبة 40 بالمئة حيث سيحصل بطل إفريقيا القادم على مبلغ سبعة ملايين دولار بدلا من أربعة ملايين ونصف المليون دولار وهي المكافأة التي حصدها منتخب السنغال بطل النسخة الماضية فيما سيحصل الوصيف على أربعة ملايين دولار على أن تحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي على 5ر2 مليون دولار في حين تحصل المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي على 3ر1 مليون دولار.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القيمة التسويقية لجميع المنتخبات المشاركة بالبطولة بلغت 896ر2 مليار يورو (نحو 18ر3 مليارات دولار) وجاء منتخب نيجيريا في صدارة أغلى منتخبات نسخة 2023 من حيث القيمة التسويقية بمبلغ 50ر450 مليون يورو (نحو 494 مليون دولار) متبوعا بالمغرب 80ر374 مليون يورو (حوالي 411 مليون دولار) ثم فريق كوت ديفوار الذي جاء في المركز الثالث بمبلغ 98ر329 مليون يورو (نحو 362 مليون دولار) فيما جاء منتخب موزمبيق في المركز الأخير بمبلغ 95ر3 ملايين يورو (حوالي 3ر4 ملايين دولار).
وستكون نهائيات النسخة ال 34 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم على موعد مع الإثارة بمواجهة "القمة" التي ستجمع عمالقة القارة السمراء بين البلد المضيف كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا من أجل ريادة المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي غينيا بيساو وغينيا الإستوائية.
وبعد غياب طويل عن التتويجات يسعى منتخبا مصر وغانا إلى تسيد المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي موزمبيق والرأس الأخضر بهدف استعادة أمجاد الماضي حيث سيدخل المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح المنافسة وهو يضع نصب عينيه رفع الكأس الثامنة التي استعصت عليه منذ عام 2010 تاريخ آخر تتويج مصري فيما يأمل منتخب غانا في رفع تاجه الإفريقي الخامس بعد الأوسمة الأربعة التي حصلت عليها لأكثر من 40 عاما حيث كان آخر تتويج له سنة 1982.
وتظل المجموعة الثالثة هي الأصعب بسبب تواجد كل من السنغال (حامل اللقب) والكاميرون (صاحب خمسة كؤوس إفريقية) فضلا عن المنتخبين الغيني والغامبي اللذان سيخوضان معترك الدور الأول في ثوب الطرفين الأضعف.
أما المجموعة الرابعة فمن المتوقع أن يكون منتخب بوركينا فاسو المنافس الأكبر للمنتخب الجزائري خلال دور المجموعات وذلك بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تتمتع بها تشكيلة (الخيول) التي ستوقع على مشاركتها ال 13 بالأراضي الإيفوارية.
من جهته سيسعى المنتخب الجزائري لإدراك إخفاقه في نسخة 2021 بالكاميرون حين خرج من الدور الأول لكن المهمة لن تكون سهلة لا سيما أن المنافسين الآخرين أنغولا وموريتانيا سيسعيان دون شك لتحقيق أهدافهما المشروعة في العرس القاري.
وبالنسبة للمجموعة الخامسة فستكون مبارياتها بمثابة "معركة الزعامة" و"كسر العظام" بين ثلاثة منتخبات مرشحة لبلوغ الدور الثاني هي تونس ومالي وجنوب إفريقيا في الوقت الذي تطمح فيه ناميبيا إلى صنع المفاجأة ومخالفة الحسابات على الورق.
وستدخل المنتخبات الثلاثة بشعار الخطأ ممنوع وأي خسارة قد ترهن حظوظ المنهزم فيما يسعى منتخب ناميبيا (المغمور) لإيجاد مكانة له مع بقية منتخبات المجموعة وقول كلمته بقلب الموازين ولو أن المهمة تبدو صعبة.
أما المجموعة السادسة فسيحرص منتخب زامبيا على تكرار إنجاز 2012 لكن ذلك سيمر حتما بحسن التفاوض أولا ضمن المجموعة السادسة التي يلعب فيها الكونغو الديمقراطية وتنزانيا والمغرب.
إلا أن المنتخب المغربي يدخل المنافسة القارية بمعنويات مرتفعة وبحظوظ وافرة للتأهل إلى الأدوار المتقدمة بفضل ما قدمه خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر حيث تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله إلى الدور نصف نهائي.
وعلى صعيد المدربين المشاركين مع منتخابتهم سيكون المدرب الأفريقي حاضرا بقوة في المنافسة من خلال تواجد 14 من القارة السمراء مقابل مشاركة عشرة أجانب يسعى جميعهم إلى الفوز بالبطولة.
وسيشرع المنتخب السنغالي في حملة الدفاع عن لقبه المحقق العام 2022 بقيادة مدربه الوطني آليو سيسي الذي سطع نجمه في سماء الكرة السنغالية بفضل تميزه إفريقيا ودوليا كلاعب وكمدرب.
من جهتها ستكون كرة القدم الجزائرية حاضرة في (كان) كوت ديفوار بكل من جمال بلماضي المشرف على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري وكذلك عادل عمروش الذي كان له شرف تأهيل منتخب تنزانيا (المشاركة الثالثة) في النهائيات.
من جهتهما سيخوض منتخبا تونس والمغرب المباريات تحت قيادة مدربين محليين هما جلال القادري ووليد الركراكي على التوالي.
ويعتبر المنتخب المصري أكثر المنتخبات الإفريقية تتويجا بكأس أمم إفريقيا حيث تمكن حتى الآن من حصد سبعة ألقاب قارية كان آخرها بأنغولا (2010) متبوعة بالكاميرون (5) وغانا (4) ونيجيريا (3) والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار (لقبان).
وفازت ثمانية منتخبات بالتاج القاري مرة واحدة وهي جنوب إفريقيا والكونغو وإثيوبيا والمغرب والسودان وتونس وزامبيا والسنغال.
أما بخصوص المشاركة في الدورات النهائية فتأتي مصر بالصف الأول ب 26 مشاركة من أصل 34 دورة متقدمة على كوت ديفوار (25) وغانا (24) وتونس (20) أما الجزائر ونيجيريا وجمهورية الكونغو والكاميرون فتحمل في رصيدها 20 مشاركة في حين تتواجد غامبيا في المركز الأخير من حيث المشاركات حيث يعتبر موعد كوت ديفوار المشاركة الثانية للمنتخب. (النهاية)

م ر / م م ج




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