انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم غدا في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 1 (كونا) -- تنطلق يوم غد السبت منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا حيث سبق وأن تأجلت هذه الدورة من الصيف الماضي لتقام خلال شهري يناير وفبراير لعام 2024.
وتعد هذه هي النسخة ال 34 في تاريخ المسابقة والثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا مقسمين إلى ست مجموعات بدلا من 16 منتخبا والتي ستشهد منافسة شديدة بالنظر إلى العدد الكبير من النجوم واللاعبين المحترفين الذين تضمهم غالبية المنتخبات المشاركة مما سيرفع حتما من حدة التنافس.
وتقام مباراة الافتتاح بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب (الحسن واتارا) في (أبيدجان) ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تشهد أيضا تواجد منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية فيما ستتنافس منتخبات مصر وغانا وموزمبيق والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.
ويتنافس في المجموعة الثالثة منتخبات السنغال وغامبيا والكاميرون وغينيا وفي المجموعة الرابعة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر وأنغولا فيما يتواجد في المجموعة الخامسة كل من تونس ومالي وجنوب إفريقيا وناميبيا وفي المجموعة السادسة منتخبات المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وينص نظام المسابقة الإفريقية على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور ال 16 بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث على أن تنطلق مواجهات خروج الخاسر بداية من الدور ثمن النهائي وحتى المباراة النهائية.
ومن المنتظر أن تقام المباريات على ستة ملاعب هي (الحسن واتارا) و(فيليكس هوفويت بوانيي) و(السلام) و(أمادو جون كوليبالي) و(لوران بوكو) و(تشارلز كونان باني).
وفي نسخة (كان 2023) قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة قيمة الجائزة المالية للمتوج باللقب بنسبة 40 بالمئة حيث سيحصل بطل إفريقيا القادم على مبلغ سبعة ملايين دولار بدلا من أربعة ملايين ونصف المليون دولار وهي المكافأة التي حصدها منتخب السنغال بطل النسخة الماضية فيما سيحصل الوصيف على أربعة ملايين دولار على أن تحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي على 5ر2 مليون دولار في حين تحصل المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي على 3ر1 مليون دولار.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القيمة التسويقية لجميع المنتخبات المشاركة بالبطولة بلغت 896ر2 مليار يورو (نحو 18ر3 مليارات دولار) وجاء منتخب نيجيريا في صدارة أغلى منتخبات نسخة 2023 من حيث القيمة التسويقية بمبلغ 50ر450 مليون يورو (نحو 494 مليون دولار) متبوعا بالمغرب 80ر374 مليون يورو (حوالي 411 مليون دولار) ثم فريق كوت ديفوار الذي جاء في المركز الثالث بمبلغ 98ر329 مليون يورو (نحو 362 مليون دولار) فيما جاء منتخب موزمبيق في المركز الأخير بمبلغ 95ر3 ملايين يورو (حوالي 3ر4 ملايين دولار).
وستكون نهائيات النسخة ال 34 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم على موعد مع الإثارة بمواجهة "القمة" التي ستجمع عمالقة القارة السمراء بين البلد المضيف كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا من أجل ريادة المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي غينيا بيساو وغينيا الإستوائية.
وبعد غياب طويل عن التتويجات يسعى منتخبا مصر وغانا إلى تسيد المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي موزمبيق والرأس الأخضر بهدف استعادة أمجاد الماضي حيث سيدخل المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح المنافسة وهو يضع نصب عينيه رفع الكأس الثامنة التي استعصت عليه منذ عام 2010 تاريخ آخر تتويج مصري فيما يأمل منتخب غانا في رفع تاجه الإفريقي الخامس بعد الأوسمة الأربعة التي حصلت عليها لأكثر من 40 عاما حيث كان آخر تتويج له سنة 1982.
وتظل المجموعة الثالثة هي الأصعب بسبب تواجد كل من السنغال (حامل اللقب) والكاميرون (صاحب خمسة كؤوس إفريقية) فضلا عن المنتخبين الغيني والغامبي اللذان سيخوضان معترك الدور الأول في ثوب الطرفين الأضعف.
أما المجموعة الرابعة فمن المتوقع أن يكون منتخب بوركينا فاسو المنافس الأكبر للمنتخب الجزائري خلال دور المجموعات وذلك بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تتمتع بها تشكيلة (الخيول) التي ستوقع على مشاركتها ال 13 بالأراضي الإيفوارية.
من جهته سيسعى المنتخب الجزائري لإدراك إخفاقه في نسخة 2021 بالكاميرون حين خرج من الدور الأول لكن المهمة لن تكون سهلة لا سيما أن المنافسين الآخرين أنغولا وموريتانيا سيسعيان دون شك لتحقيق أهدافهما المشروعة في العرس القاري.
وبالنسبة للمجموعة الخامسة فستكون مبارياتها بمثابة "معركة الزعامة" و"كسر العظام" بين ثلاثة منتخبات مرشحة لبلوغ الدور الثاني هي تونس ومالي وجنوب إفريقيا في الوقت الذي تطمح فيه ناميبيا إلى صنع المفاجأة ومخالفة الحسابات على الورق.
وستدخل المنتخبات الثلاثة بشعار الخطأ ممنوع وأي خسارة قد ترهن حظوظ المنهزم فيما يسعى منتخب ناميبيا (المغمور) لإيجاد مكانة له مع بقية منتخبات المجموعة وقول كلمته بقلب الموازين ولو أن المهمة تبدو صعبة.
أما المجموعة السادسة فسيحرص منتخب زامبيا على تكرار إنجاز 2012 لكن ذلك سيمر حتما بحسن التفاوض أولا ضمن المجموعة السادسة التي يلعب فيها الكونغو الديمقراطية وتنزانيا والمغرب.
إلا أن المنتخب المغربي يدخل المنافسة القارية بمعنويات مرتفعة وبحظوظ وافرة للتأهل إلى الأدوار المتقدمة بفضل ما قدمه خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر حيث تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله إلى الدور نصف نهائي.
وعلى صعيد المدربين المشاركين مع منتخابتهم سيكون المدرب الأفريقي حاضرا بقوة في المنافسة من خلال تواجد 14 من القارة السمراء مقابل مشاركة عشرة أجانب يسعى جميعهم إلى الفوز بالبطولة.
وسيشرع المنتخب السنغالي في حملة الدفاع عن لقبه المحقق العام 2022 بقيادة مدربه الوطني آليو سيسي الذي سطع نجمه في سماء الكرة السنغالية بفضل تميزه إفريقيا ودوليا كلاعب وكمدرب.
من جهتها ستكون كرة القدم الجزائرية حاضرة في (كان) كوت ديفوار بكل من جمال بلماضي المشرف على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري وكذلك عادل عمروش الذي كان له شرف تأهيل منتخب تنزانيا (المشاركة الثالثة) في النهائيات.
من جهتهما سيخوض منتخبا تونس والمغرب المباريات تحت قيادة مدربين محليين هما جلال القادري ووليد الركراكي على التوالي.
ويعتبر المنتخب المصري أكثر المنتخبات الإفريقية تتويجا بكأس أمم إفريقيا حيث تمكن حتى الآن من حصد سبعة ألقاب قارية كان آخرها بأنغولا (2010) متبوعة بالكاميرون (5) وغانا (4) ونيجيريا (3) والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار (لقبان).
وفازت ثمانية منتخبات بالتاج القاري مرة واحدة وهي جنوب إفريقيا والكونغو وإثيوبيا والمغرب والسودان وتونس وزامبيا والسنغال.
أما بخصوص المشاركة في الدورات النهائية فتأتي مصر بالصف الأول ب 26 مشاركة من أصل 34 دورة متقدمة على كوت ديفوار (25) وغانا (24) وتونس (20) أما الجزائر ونيجيريا وجمهورية الكونغو والكاميرون فتحمل في رصيدها 20 مشاركة في حين تتواجد غامبيا في المركز الأخير من حيث المشاركات حيث يعتبر موعد كوت ديفوار المشاركة الثانية للمنتخب. (النهاية)
م ر / م م ج
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