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سباح كويتي يفوز بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في البطولة العربية بقطر

1/12/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 1 (كونا) -– فاز سباح منتخب الكويت حمد الغيث اليوم الجمعة بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر (فئة 13 – 14 سنة) في ثالث أيام منافسات البطولة العربية للرياضات المائية الثانية للأعمار السنية في العاصمة القطرية الدوحة ليرفع المنتخب رصيده بذلك إلى تسع ميداليات.
وأعرب رئيس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبو الحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته لمواصلة أبطال السباحة تحقيق الميداليات ورفع اسم دولة الكويت عاليا في البطولة العربية.
وأشاد بجهود اللاعبين لاسيما وأنهم من فئة صغار السن إضافة الى جهود الجهاز الفني التي ساهمت في إبراز اللاعبين الكويتيين في هذه اللعبة لافتا إلى أن تحقيق العديد من الإنجازات في الصغر يساهم في تطوير اللاعب واللعبة لمزيد من الإنجازات وتحقيق الألقاب.
وكان سباح منتخب الكويت محمد زبيد قد فاز اليوم الجمعة أيضا بالميدالية الفضية في سباق 50 متر حرة (فئة 15 – 16 سنة).
وفاز منتخب الكويت في أول أيام البطولة بأربع ميداليات هي (ذهبية) اقتنصها حسن الصعيليك ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة و(فضية) لحمد الغيث في سباق 200 متر حرة و(برونزية) لسعود العنزي ضمن منافسات 50 متر فراشة و(برونزية) أخرى في سباق (التتابع 4 × 200 متر حرة) للفرق.
كما فاز منتخب الكويت للسباحة أمس الخميس بثلاث ميداليات هي (ذهبية) و(فضيتان) في ثاني أيام منافسات البطولة العربية الثانية للأعمار السنية حيث اقتنص السباح محمد زبيد (الذهبية) في سباق 50 متر ظهر ضمن منافسات الفئة العمرية (15 - 16 سنة) والميدالية (الفضية) في سباق 100 متر حرة للفئة نفسها.
وأحرز منتخب الكويت للفئة العمرية (13- 14 سنة) المكون من حمد الغيث وحسن الصعيليك وسعود العنزي وحسن رجب الميدالية (الفضية) في سباق (التتابع 4 × 100 متر حرة) للفرق.
يذكر أن البطولة العربية للرياضات المائية الثانية للأعمار السنية انطلقت الأول من أمس الأربعاء وتستمر حتى 15 يناير الجاري. (النهاية)

س س س / م م ج




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