سباح كويتي يفوز بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في البطولة العربية بقطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 1 (كونا) -– فاز سباح منتخب الكويت حمد الغيث اليوم الجمعة بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر (فئة 13 – 14 سنة) في ثالث أيام منافسات البطولة العربية للرياضات المائية الثانية للأعمار السنية في العاصمة القطرية الدوحة ليرفع المنتخب رصيده بذلك إلى تسع ميداليات.
وأعرب رئيس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبو الحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته لمواصلة أبطال السباحة تحقيق الميداليات ورفع اسم دولة الكويت عاليا في البطولة العربية.
وأشاد بجهود اللاعبين لاسيما وأنهم من فئة صغار السن إضافة الى جهود الجهاز الفني التي ساهمت في إبراز اللاعبين الكويتيين في هذه اللعبة لافتا إلى أن تحقيق العديد من الإنجازات في الصغر يساهم في تطوير اللاعب واللعبة لمزيد من الإنجازات وتحقيق الألقاب.
وكان سباح منتخب الكويت محمد زبيد قد فاز اليوم الجمعة أيضا بالميدالية الفضية في سباق 50 متر حرة (فئة 15 – 16 سنة).
وفاز منتخب الكويت في أول أيام البطولة بأربع ميداليات هي (ذهبية) اقتنصها حسن الصعيليك ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة و(فضية) لحمد الغيث في سباق 200 متر حرة و(برونزية) لسعود العنزي ضمن منافسات 50 متر فراشة و(برونزية) أخرى في سباق (التتابع 4 × 200 متر حرة) للفرق.
كما فاز منتخب الكويت للسباحة أمس الخميس بثلاث ميداليات هي (ذهبية) و(فضيتان) في ثاني أيام منافسات البطولة العربية الثانية للأعمار السنية حيث اقتنص السباح محمد زبيد (الذهبية) في سباق 50 متر ظهر ضمن منافسات الفئة العمرية (15 - 16 سنة) والميدالية (الفضية) في سباق 100 متر حرة للفئة نفسها.
وأحرز منتخب الكويت للفئة العمرية (13- 14 سنة) المكون من حمد الغيث وحسن الصعيليك وسعود العنزي وحسن رجب الميدالية (الفضية) في سباق (التتابع 4 × 100 متر حرة) للفرق.
يذكر أن البطولة العربية للرياضات المائية الثانية للأعمار السنية انطلقت الأول من أمس الأربعاء وتستمر حتى 15 يناير الجاري. (النهاية)
س س س / م م ج
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