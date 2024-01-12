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مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن

1/12/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- أعربت مصر اليوم الجمعة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن.
ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.
واعتبرت التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق وأن حذرت منه مرارا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

ا س م / م م ج



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