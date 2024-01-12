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الحكومة اليمنية تؤكد حقها السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر

1/12/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 12 - 1 (كونا) -- حملت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة ميليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها بنصرة الشعب في فلسطين المحتلة مؤكدة حقها السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر.
وأعربت الحكومة اليمنية في بيان عن قلقها الشديد إزاء التصعيد العسكري في اليمن وجنوب البحر الأحمر والتي كان آخرها العملية العسكرية الأمريكية - البريطانية الأخيرة "والتي جاءت كرد فعل على استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق (باب المندب)".
وأكدت الحكومة اليمنية حقها السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم مشيرة إلى أن الطريق الأمثل لذلك لا يمكن أن يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
ولفتت إلى أن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه الميليشيا وشجعتها على ارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره.
وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبتها بوقف عدوان الكيان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

س ن ص / ف ا س




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