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دولة فلسطين ترحب بالمرافعة القانونية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

1/12/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 1 (كونا) -- أعربت دولة فلسطين اليوم الجمعة عن ترحيبها وتقديرها للمرافعة القانونية المقدمة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة الكيان الإسرائيلي المحتل لانتهاكاته الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي إن جنوب إفريقيا "سلطت ضمن مرافعتها الضوء على الأدلة الدامغة على كون الاحتلال الإسرائيلي قد خرق التزاماته وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق فهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية".
وأضافت أن الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا على درجة عالية من الأهمية في ظل الفشل المستمر للمجتمع الدولي في تولي مسؤولياته لضمان الأمن والسلام والوقوف على التزاماته في الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية ذات طبيعة قانونية وليست سياسية ويتعين عليها أن تتخذ من القانون معيارا للتوصل لحكمها إزاء هذه القضية المصيرية وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وازدواجية المعايير والتأكيد على رفضها القطعي لأي محاولات لتسييس إجراءات التقاضي.
وبدأت محكمة العدل الدولية أمس الخميس الاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على أن تستمع اليوم الجمعة إلى مرافعة الاحتلال.
وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة لاحقا كيفية سير مداولاتها في هذه القضية. (النهاية)

ن ق / ه س ص




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