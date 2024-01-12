دولة فلسطين ترحب بالمرافعة القانونية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 1 (كونا) -- أعربت دولة فلسطين اليوم الجمعة عن ترحيبها وتقديرها للمرافعة القانونية المقدمة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة الكيان الإسرائيلي المحتل لانتهاكاته الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي إن جنوب إفريقيا "سلطت ضمن مرافعتها الضوء على الأدلة الدامغة على كون الاحتلال الإسرائيلي قد خرق التزاماته وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق فهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية".
وأضافت أن الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا على درجة عالية من الأهمية في ظل الفشل المستمر للمجتمع الدولي في تولي مسؤولياته لضمان الأمن والسلام والوقوف على التزاماته في الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية ذات طبيعة قانونية وليست سياسية ويتعين عليها أن تتخذ من القانون معيارا للتوصل لحكمها إزاء هذه القضية المصيرية وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وازدواجية المعايير والتأكيد على رفضها القطعي لأي محاولات لتسييس إجراءات التقاضي.
وبدأت محكمة العدل الدولية أمس الخميس الاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على أن تستمع اليوم الجمعة إلى مرافعة الاحتلال.
وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة لاحقا كيفية سير مداولاتها في هذه القضية. (النهاية)
ن ق / ه س ص
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