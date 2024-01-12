استشهاد 151 فلسطينيا وإصابة 248 آخرين خلال 24 ساعة يرفع عدد شهداء غزة إلى 23708

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا.
وقالت في بيان صحفي إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي يرتفع بهذه الحصيلة إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.
وأوضحت أن هذه الاحصائية لأعداد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات في حين لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. (النهاية) ن ق / م م ج
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