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استشهاد 151 فلسطينيا وإصابة 248 آخرين خلال 24 ساعة يرفع عدد شهداء غزة إلى 23708

1/12/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا.
وقالت في بيان صحفي إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي يرتفع بهذه الحصيلة إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.
وأوضحت أن هذه الاحصائية لأعداد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات في حين لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. (النهاية) ن ق / م م ج

MENAFN12012024000071011013ID1107714845

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