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الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية بمنطقة باب المندب والبحر الأحمر

1/12/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 12 - 1 (كونا) -- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة الإعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وأعربت عن قلقها البالغ حيال تداعياتها باعتبارها تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

س خ م / م م ج




MENAFN12012024000071011013ID1107714844

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