الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية بمنطقة باب المندب والبحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 12 - 1 (كونا) -- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة الإعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وأعربت عن قلقها البالغ حيال تداعياتها باعتبارها تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)
س خ م / م م ج
MENAFN12012024000071011013ID1107714844
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