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لبنان.. إصابة شخص برصاص الكيان الإسرائيلي المحتل والمقاومة تستهدف مواقعه وتجمعاته

1/12/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 1 (كونا) -- أصيب مواطن لبناني برصاص جنود الكيان الإسرائيلي المحتل اليوم الجمعة في جنوبي لبنان وقصفت طائراته ومدفعيته عددا من البلدات الحدودية فيما استهدفت "المقاومة" مراكز وتجمعات الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن مواطنا لبنانيا أصيب بطلق ناري أطلقه جنود الاحتلال قبالة مستعمرة (المطلة) في فلسطين المحتلة.
وأضافت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبناني تمكن بمواكبة من عناصر الجيش اللبناني والقوات الدولية (يونيفيل) من نقل الجريح إلى مستشفى (مرجعيون) الحكومي.
وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق (رأس الناقورة وجبل بلاط) وأطراف بلدتي (رامية ومروحين).
وأشارت إلى أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدات (ميس الجبل وحولا والضهيرة) وخراج بلدة (طيرحرفا) وأطراف بلدة (عيترون) ومنطقة (حامول في الناقورة) ومنطقتي (الطراش والشنديبة وتلة حمامص ووادي الجمل).
ونقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" وقالت فيها إن عناصرها استهدفوا تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع (حدب البستان) وفي محيط موقع (المنارة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
واستهدفت "المقاومة" أيضا مواقع (المالكية وحانيتا والعاصي) التابعة للاحتلال بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص




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