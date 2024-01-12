لبنان.. إصابة شخص برصاص الكيان الإسرائيلي المحتل والمقاومة تستهدف مواقعه وتجمعاته

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 1 (كونا) -- أصيب مواطن لبناني برصاص جنود الكيان الإسرائيلي المحتل اليوم الجمعة في جنوبي لبنان وقصفت طائراته ومدفعيته عددا من البلدات الحدودية فيما استهدفت "المقاومة" مراكز وتجمعات الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن مواطنا لبنانيا أصيب بطلق ناري أطلقه جنود الاحتلال قبالة مستعمرة (المطلة) في فلسطين المحتلة.
وأضافت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبناني تمكن بمواكبة من عناصر الجيش اللبناني والقوات الدولية (يونيفيل) من نقل الجريح إلى مستشفى (مرجعيون) الحكومي.
وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق (رأس الناقورة وجبل بلاط) وأطراف بلدتي (رامية ومروحين).
وأشارت إلى أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدات (ميس الجبل وحولا والضهيرة) وخراج بلدة (طيرحرفا) وأطراف بلدة (عيترون) ومنطقة (حامول في الناقورة) ومنطقتي (الطراش والشنديبة وتلة حمامص ووادي الجمل).
ونقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" وقالت فيها إن عناصرها استهدفوا تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع (حدب البستان) وفي محيط موقع (المنارة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
واستهدفت "المقاومة" أيضا مواقع (المالكية وحانيتا والعاصي) التابعة للاحتلال بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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