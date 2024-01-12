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إدارة الرئيس الإكوادوري تقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل مكافحة العصابات الإجرامية

1/12/2024 2:43:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- طلبت إدارة الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا من المشرعين دراسة فرض زيادة على ضريبة القيمة المضافة لتمويل جهود مكافحة عصابات الجريمة المنظمة في البلاد مع زيادة القوات المسلحة عملياتها في المناطق التي تشهد أعمال عنف منذ مطلع الأسبوع الماضي وفق ما ذكرت وسائل إعلام اليوم الجمعة.
ووفقا لشبكة (أي بي سي نيوز) الأمريكية فان من شأن الاقتراح الضريبي الذي قدمه نوبوا والذي تم إرساله إلى الجمعية الوطنية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاث نقاط إلى 15 بالمئة وهو ما يؤمن في حال تمريره أكثر من 3ر1 مليار دولار أمريكي سنويا.
وتم تصنيف مشروع القانون على أنه "عاجل" ويجب الموافقة عليه في غضون 30 يوما على أن يدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وأعلن الرئيس الإكوادوري حالة الطوارئ في الإكوادور الإثنين الماضي في أعقاب ورود تقارير عن هروب زعيم عصابة (لوس تشونيروس) خوسيه أدولفو ماسياس من السجن والذي يقال إن له علاقات بكارتل (سينالوا) المكسيكي الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه أكبر منظمة اتجار بالمخدرات في العالم.
وأدرج نوبوا 22 عصابة على قائمة المنظمات الإرهابية كما تمت تعبئة الآلاف من عناصر الأمن للتعامل مع أعمال العنف وضبط الفوضى وفرض السيطرة على البلاد التي تشهد تمرد السجناء في سبعة سجون على الأقل تخللها اتخاذ ما لا يقل عن 125 حارس زنازين كرهائن بالإضافة إلى 14 موظفا إداريا.
وبرز كذلك ضمن الأحداث في الإكوادور اقتحام مسلحون محطة تلفزيون (تي سي) المملوكة للدولة في (غواياكيل) الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد خلال بث مباشر واحتجازهم المذيعين وطاقم العمل في المحطة كرهائن بحيث طالبوا نوبوا بإنهاء حملته على الجريمة المنظمة ليتم لاحقا القبض على المقتحمين بعد مواجهة مع الشرطة.
من جهتها قالت الولايات المتحدة أمس الخميس إنها تراقب عن كثب الوضع في الإكوادور مؤكدة أنها "تنسق بشكل وثيق مع الرئيس نوبوا والحكومة الإكوادورية وتقف على استعداد لتقديم المساعدة".
وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن إلى أن السفارة الأمريكية في الإكوادور "ألغت جميع المواعيد القنصلية الروتينية وسيعمل موظفو البعثة عن بعد حتى 12 يناير".
وسبق ذلك عبر مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان يوم الأول من أمس الثلاثاء عن إدانة واشنطن الشديدة "للهجمات الإجرامية الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة في الإكوادور ضد المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية".
وأكد سوليفان في تغريدة على موقع (إكس) التزام الولايات المتحدة "بدعم أمن الإكوادوريين وازدهارهم وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان تقديم الجناة إلى العدالة". (النهاية)

ر س ر / ف ا س




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