إدارة الرئيس الإكوادوري تقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل مكافحة العصابات الإجرامية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- طلبت إدارة الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا من المشرعين دراسة فرض زيادة على ضريبة القيمة المضافة لتمويل جهود مكافحة عصابات الجريمة المنظمة في البلاد مع زيادة القوات المسلحة عملياتها في المناطق التي تشهد أعمال عنف منذ مطلع الأسبوع الماضي وفق ما ذكرت وسائل إعلام اليوم الجمعة.
ووفقا لشبكة (أي بي سي نيوز) الأمريكية فان من شأن الاقتراح الضريبي الذي قدمه نوبوا والذي تم إرساله إلى الجمعية الوطنية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاث نقاط إلى 15 بالمئة وهو ما يؤمن في حال تمريره أكثر من 3ر1 مليار دولار أمريكي سنويا.
وتم تصنيف مشروع القانون على أنه "عاجل" ويجب الموافقة عليه في غضون 30 يوما على أن يدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وأعلن الرئيس الإكوادوري حالة الطوارئ في الإكوادور الإثنين الماضي في أعقاب ورود تقارير عن هروب زعيم عصابة (لوس تشونيروس) خوسيه أدولفو ماسياس من السجن والذي يقال إن له علاقات بكارتل (سينالوا) المكسيكي الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه أكبر منظمة اتجار بالمخدرات في العالم.
وأدرج نوبوا 22 عصابة على قائمة المنظمات الإرهابية كما تمت تعبئة الآلاف من عناصر الأمن للتعامل مع أعمال العنف وضبط الفوضى وفرض السيطرة على البلاد التي تشهد تمرد السجناء في سبعة سجون على الأقل تخللها اتخاذ ما لا يقل عن 125 حارس زنازين كرهائن بالإضافة إلى 14 موظفا إداريا.
وبرز كذلك ضمن الأحداث في الإكوادور اقتحام مسلحون محطة تلفزيون (تي سي) المملوكة للدولة في (غواياكيل) الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد خلال بث مباشر واحتجازهم المذيعين وطاقم العمل في المحطة كرهائن بحيث طالبوا نوبوا بإنهاء حملته على الجريمة المنظمة ليتم لاحقا القبض على المقتحمين بعد مواجهة مع الشرطة.
من جهتها قالت الولايات المتحدة أمس الخميس إنها تراقب عن كثب الوضع في الإكوادور مؤكدة أنها "تنسق بشكل وثيق مع الرئيس نوبوا والحكومة الإكوادورية وتقف على استعداد لتقديم المساعدة".
وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن إلى أن السفارة الأمريكية في الإكوادور "ألغت جميع المواعيد القنصلية الروتينية وسيعمل موظفو البعثة عن بعد حتى 12 يناير".
وسبق ذلك عبر مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان يوم الأول من أمس الثلاثاء عن إدانة واشنطن الشديدة "للهجمات الإجرامية الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة في الإكوادور ضد المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية".
وأكد سوليفان في تغريدة على موقع (إكس) التزام الولايات المتحدة "بدعم أمن الإكوادوريين وازدهارهم وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان تقديم الجناة إلى العدالة". (النهاية)
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