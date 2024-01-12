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سلطنة عمان تستنكر ضربات دول صديقة على اليمن

1/12/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استنكرت سلطنة عمان الجمعة لجوء «دول صديقة» إلى عمل عسكري ضد اليمن، في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية للحوثيين في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية «اونا» أنها «تتابع وبقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة».

وأضافت أنه «لا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب».

وأكدت الوزارة أن سلطنة عمان «حذرت مرارا من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مناشدة «جميع الأطراف وقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة».

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