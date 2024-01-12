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العدل الدولية تستأنف جلساتها في اتهام إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في فلسطين

1/12/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استأنفت محكمة العدل الدولية جلساتها الرامية الى محاكمة اسرائيل في اتهامها بارتكاب «أعمال إبادة» في قطاع غزة، وفي ردها على الاتهام، قالت إسرائيل أمام المحكمة إنها «لا تسعى لتدمير» الشعب الفلسطيني.

وقال تال بيكر كبير محامي اسرائيل في هذه القضية «ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة».

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