العدل الدولية تستأنف جلساتها في اتهام إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في فلسطين

العدل الدولية تستأنف جلساتها في اتهام إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في فلسطين
التاريخ
1/12/2024 2:39:51 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استأنفت محكمة العدل الدولية جلساتها الرامية الى محاكمة اسرائيل في اتهامها بارتكاب «أعمال إبادة» في قطاع غزة، وفي ردها على الاتهام، قالت إسرائيل أمام المحكمة إنها «لا تسعى لتدمير» الشعب الفلسطيني.
وقال تال بيكر كبير محامي اسرائيل في هذه القضية «ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة».
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