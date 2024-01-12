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إسبانيا تعلن عدم مشاركتها في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

1/12/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الجمعة أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.
وأوضحت روبلز في مؤتمر صحافي «لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة»، لكن إذا حدث ذلك فإن «إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة».
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثلاثاء هذا الموضوع الذي كان قيد الدراسة في بروكسل منذ أسابيع عدة. وقد تم طرح المشروع قبل فترة طويلة من شن القوات الأميركية والبريطانية ضربات في اليمن.
ويقول ديبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون إلى اتفاق بشأن تشكيل مهمة جديدة خلال الاجتماع المقبل في بروكسل.
وفكر الاتحاد الأوروبي العام الماضي في توسيع عملية «أتالانتا» التي تركز على حماية الملاحة البحرية قبالة سواحل الصومال والتي تشارك فيها إسبانيا، لكن مدريد عطلت مبادرة التوسيع.

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