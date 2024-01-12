إسبانيا تعلن عدم مشاركتها في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الجمعة أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.
وأوضحت روبلز في مؤتمر صحافي «لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة»، لكن إذا حدث ذلك فإن «إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة».
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثلاثاء هذا الموضوع الذي كان قيد الدراسة في بروكسل منذ أسابيع عدة. وقد تم طرح المشروع قبل فترة طويلة من شن القوات الأميركية والبريطانية ضربات في اليمن.
ويقول ديبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون إلى اتفاق بشأن تشكيل مهمة جديدة خلال الاجتماع المقبل في بروكسل.
وفكر الاتحاد الأوروبي العام الماضي في توسيع عملية «أتالانتا» التي تركز على حماية الملاحة البحرية قبالة سواحل الصومال والتي تشارك فيها إسبانيا، لكن مدريد عطلت مبادرة التوسيع.
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