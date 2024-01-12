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السعودية تدعو إلى تجنب التصعيد بعد العمليات العسكرية الأميركية - البريطانية ضد الحوثيين في اليمن

1/12/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر بعد الضربات الأميركية-البريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، داعية إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) «أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية».
وتابعت أنه «إذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة شنت مع حلفائها ضربات دقيقة على عدد من الأهداف للحوثيين في اليمن، مضيفا أنها «رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر».

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