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واشنطن لا نسعى إلى نزاع مع طهران رغم الضربات التي استهدفت الحوثيين

1/12/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البيت الأبيض أن واشنطن "لا تسعى إلى نزاع مع إيران" رغم الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عبر شبكة "إم إس إن بي سي" الجمعة "نحن لا نسعى إلى نزاع مع إيران. لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة".
وأضاف "نعلم أن إيران تدعم الحوثيين. نعلم أنها تزوّدهم بالصواريخ والمسيّرات وهي نفس ما استخدموه لمهاجمة السفن".
وتابع "أوضحنا أن على إيران أن توقف هذا الدعم".
من جهته، ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة، الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين في اليمن.
ووصف كنعاني، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية، الهجمات بأنها "عمل تعسفي وانتهاك واضح لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وكذلك انتهاكا للقانون والأنظمة والحقوق على الصعيد الدولي".
وأضاف أن هذه الهجمات العسكرية تم تنفيذها تماشيا مع الدعم الكامل المستمر من الولايات المتحدة وبريطانيا على مدار المائة يوم الماضية لـ جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وشدد كنعاني على أن هذه "الهجمات التعسفية" لن تؤدي إلا إلى تأجيج انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن "الولايات المتحدة وبريطانيا سعتا إلى صرف انتباه الشعوب عن "الجرائم الإسرائيلية من خلال توسيع نطاق دعمهما لإسرائيل".
وأعرب عن قلقه إزاء عواقب مثل هذه الهجمات التعسفية المتكررة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعيا المجتمع الدولي إلى منع تصعيد الصراع، ومواجهة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات مسؤولة.

MENAFN12012024000130011022ID1107714826

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