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محكمة العدل الدولية تختتم جلساتها بعد الاستماع لرد إسرائيل بشأن اتهامها بالإبادة الجماعية في غزة

1/12/2024 2:39:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت محكمة العدل الدولية بمقرها في لاهاي اليوم الثاني والأخير لجلسات الاستماع للمرافعات بشأن الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال حربها على قطاع غزة.
وأكدت إسرائيل في ردها على هذه الشكوى أمام محكمة العدل الدولية الجمعة أنها لا تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن اتهامها بارتكاب أعمال إبادة «يعد» أمر «خبيث» و «تشويه للحقائق».
وقال تال بيكر كبير المحامين المدافعين عن إسرائيل في المحكمة أن جنوب أفريقيا «قدمت إلى المحكمة للأسف حقائق وصورة سردية وقانونية مشوهة بشكل عميق».
وعرض بيكر مقاطع ڤيديو وصورا ورسم أمام القضاة صورة للفظائع التي ارتكبتها على حد قوله حركة حماس خلال هجومها على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وزعم أن عناصر من حركة حماس «عذبوا أطفالا أمام ذويهم وأباء أمام أطفالهم واحرقوا أشخاصا» وارتكبوا «عمليات اغتصاب».
وشدد المحامي على أن الرد العسكري الإسرائيلي يندرج في إطار الدفاع عن النفس ولا يستهدف المدنيين، مؤكدا أن «إسرائيل منخرطة في حرب دفاعية ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني».
ومضى يقول إنه في ظل هذه الظروف «ما من اتهام أكثر نفاقا وأكثر خبثا من اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة». ورأى أن «كل حجج (جنوب أفريقيا) تستند إلى وصف يتعمد إخراج الأمور من سياقها والتلاعب بحقيقة الأعمال القتالية الحالية».
وبما أن جنوب أفريقيا تطالب بتدابير عاجلة، قد تتخذ المحكمة قرارا في غضون أسابيع قليلة. وقرارات المحكمة مبرمة وملزمة قانونا لكنها لا تملك سلطة تطبيقها.
في المقابل، لن تبت في جوهر القضية على الفور بل ستكتفي في درس ما إذا كانت حقوق سكان غزة الأساسية مهددة أم لا.
من جهتها، رفضت برلين تهمة ارتكاب «أعمال إبادة» التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من «الاستغلال السياسي» لهذه التهمة.
وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها «ترفض بشدة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة».
وأضافت «نظرا لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكلت جريمة ضد الإنسانية (...) تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
في هذه الأثناء، نددت الأمم المتحدة الجمعة بالصعوبة المتزايدة التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، متهمة الجيش الإسرائيلي بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات.
وصرح ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو للصحافيين في جنيڤ، أن «العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم من الطرف الإسرائيلي».
وأوضح دي دومينيكو، متحدثا عبر الفيديو من القدس، أن إسرائيل وافقت «جزئيا» على ثلاث مهمات الخميس، غير أنها لم توافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبع.
من جهتها، طالبت ممثلة اليونيسيف في الأراضي الفلسطينية، لوسيا إلمي، عبر الڤيديو من القدس بالسماح لعدد أكبر من القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.
وقالت إن «إجراءات التفتيش لا تزال بطيئة وغير متوقعة النتائج. وبعض المواد التي نحن بحاجة ماسة إليها تبقى خاضعة للقيود بدون تبريرات واضحة»، في حين أن أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون بسوء التغذية والأمراض جراء النزاع.
إلى ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) المزودة للإنترنت والهاتف، الجمعة، انقطاع كافة خدمات الاتصال تماما بقطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب.
وقالت الشركة في بيان مقتضب «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر».
هذا، وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 23708 أشخاص.
وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، في بيان صحافي «نعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23708 شهداء و60005 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي».
وأشار البيان إلى مقتل 151 شخصا وإصابة 248 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة.
وأوضح أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وقال شهود عيان ومصادر محلية إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا سكنيا قرب مستشفى شهداء الأقصى غرب مدينة دير البلح، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بجروح بالغة.
وأضاف الشهود أن الطيران عاد في وقت لاحق واستهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين جنوب مدخل دير البلح ومنزلا في حي البشارة وسط دير البلح، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرة فلسطينيين على الأقل.
في هذه الأثناء، استمرت الاشتباكات المسلحة في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 جنديا، بينهم 3 بحالة خطرة خلال 24 ساعة.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية «في الأيام المقبلة» إلى الرهائن الذين مازالوا محتجزين في غزة.

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