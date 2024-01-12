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6 مواجهات قوية مع انطلاقة المرحلة الثانية من سلة الناشئين اليوم

1/12/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - تنطلق، اليوم، مباريات ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة ست مباريات قوية ومثيرة.
وتبرز مباراة فريقي اتحاد عمان والإنجليزية من جانب مواجهات الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتي تقام عند الساعة 4:30 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميلين نهاد ماضي ومحمد ملص.
ويحل فريق كفريوبا ضيفا ثقيلا على فريق نجوم اتحاد عمان عند الساعة 3 مساء في صالة الأمير حمزة، والتي ستشهد أيضا مواجهة فريقي نجوم الأرثوذكسي والأرثوذكسي عند تمام الساعة 6 مساء.
ويستقبل كفر راكب نظيره الرياضي عند الساعة 3 مساء في صالة الحسن التدريبية، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهتي غزة هاشم وبيت ايدس عند الساعة 3 مساء، والجليل مع شباب بشرى عند الساعة 4:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل مصطفى منصور.
وطبقا للتعليمات، قسمت الفرق الـ12 المتأهلة من المرحلة الأولى إلى مجموعتين قبل الشروع في منافسات المرحلة الثانية -دون حملها النقاط التي جمعتها في المرحلة السابقة- حيث تضم المجموعة الأولى فرق، الأرثوذكسي وشباب بشرى ونجوم الأرثوذكسي والجليل ونجوم اتحاد عمان وكفريوبا، فيما تضم المجموعة الثانية فرق، الإنجليزية وبيت ايدس واتحاد عمان وغزة هاشم والرياضي وكفر راكب.
وفي هذه المرحلة، تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل منه أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة (الدور قبل النهائي).
وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل ترتيب مراكز الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه بانتصارين.

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