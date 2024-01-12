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تين هاج يرد ببرود على صفقة سانشو.. وهالاند يغيب عن موقعة نيوكاسل

1/12/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - ألقى مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، باللوم في فقدان أنتوني لمستواه هذا الموسم، على تهم العنف المنزلي بحق الجناح البرازيلي، لكنه أكد أن على اللاعب تقبل بعض المسؤولية عن حياته الخاصة المضطربة.
واستبعد أنتوني من صفوف مانشستر يونايتد في أيلول (سبتمبر)، وغاب عن 5 مباريات في أعقاب الاتهامات التي وجهتها صديقته السابقة جابرييلا كافالين، وتقدمت امرأتان أخريان بادعاءات مماثلة، لكن إحداهما سحبت ادعائها لاحقا.
وتعرض أنتوني لانتقادات هذا الموسم، لفشله في المساهمة بهدف واحد أو تمريرة مساعدة واحدة، في 21 مباراة مع يونايتد.
وقال تين هاج في مؤتمر صحفي أمس قبل مباراة فريقه غدا الأحد أمام توتنهام: "أستطيع أن أشرح ذلك، أعتقد أن الأمر بسيط للغاية. أعتقد أن مشاكله خارج الملعب تمنعه من اللعب. لقد كان لها تأثير عليه بالتأكيد".
وأضاف: "لذلك عليه أن يتعامل مع ذلك، إنه سبب مشاكله لذا عليه أن يحلها.. سنقدم له كل الدعم ولكن عليه أن يفعل ما هو أفضل".
وتابع: "في الموسم الأول كان على ما يرام، وفي فترة ما قبل الموسم كان جيدًا جدًا، وفي المباريات الأربع الأولى كان جيدا جدًا".
وأردف: "على سبيل المثال، لقد شاهدت المباراة ضد توتنهام ولعب مباراة جيدة جدًا هناك، ولكن منذ تلك اللحظة، خرج من القائمة ثم عاد، ولم يقدم الأداء الذي يجب أن نتوقعه منه وهو يمكن أن يفعل أفضل من ذلك بكثير".
من جهة ثانية، قدم تين هاج، ردا مختصرا على سؤال حول جادون سانشو، بعد أن عاد اللاعب الذي كلف النادي الإنجليزي 73 مليون جنيه إسترليني إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.
وأعلن دورتموند أتمام صفقة استعارة سانشو، وصرح اللاعب بأنه "لا يستطيع الانتظار حتى يلعب بابتسامة".
ورفض تين هاج أن يقول الكثير عن هذا الأمر.
وقال: "آمل أن يكون في حالة جيدة، لذا أتمنى له حظًا سعيدًا. هذا كل شيء. أتمنى أن يكون في حالة جيدة وأن يحقق النجاح".
وردًا على سؤال حول ما يجب على سانشو فعله في دورتموند من أجل العودة إلى يونايتد، أجاب تين هاج باقتضاب: "لا، لقد أجبت بالفعل. أعتقد ان هذا كاف".
وتم استبعاد سانشو من الفريق الأول في مانشستر يونايتد، منذ أن ادعى في أيلول (سبتمبر) بأنه أصبح "كبش فداء"، بعد أن قال تين هاج إنه لم يصل إلى "المستوى" المطلوب للمشاركة في الفريق.
كاراجر: مستقبل تين هاج مرهون
يعتقد لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن إريك تن هاج يخضع للمرقابة في مانشستر يونايتد حاليا، بعدما تحول فعليا إلى مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، عقب تولي السير جيم راتكليف المسؤولية.
ويأتي وصول راتكليف في منتصف موسم سيء لمانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج مبكرا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأكد كاراجر أن منصب تين هاج سيتعرض لتهديد خطير، ما لم تتحسن النتائج من الآن وحتى نهاية الموسم.
وقال كاراجر في مقال له بصحيفة "تيليجراف": "إيريك تن هاج يخضع للمحاكمة كمدرب لمانشستر يونايتد منذ استحواذ شركة إنيوس. إنه مدرب مؤقت فعليًا حتى نهاية الموسم، ما لم يكن هناك تحسن كبير في النتائج والأداء، فسيتعين عليه الرحيل".
وأضاف: "هذه نتيجة طبيعية لاضطراب كبير في مجلس الإدارة. أينما يكون هناك استثمار جديد في أحد أندية النخبة لكرة القدم، تتبع ذلك مراجعة فورية لكل قسم، خصوصا تلك التي فيها خلل ما".
وسيشرف راتكليف ومجموعة "أنيوس" على إدارة فريق كرة القدم، بما في ذلك الانتقالات الجديدة، بعد صفقة بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني لشراء حصة 25 في المائة في النادي.
تساءل كاراجر عما إذا كان راتكليف سيرى أن تين هاج هو المدرب الذي يريده لقيادة يونايتد في المستقبل، وقال: "إذا كنت السير جيم راتكليف وتعهدت بضخ مليارات الجنيهات الاسترلينية في النادي، فإن إحدى الأولويات الأولى هي تحديد ما إذا كان لدي مدرب ديناميكي يرتبط بطريقة بعملك".
وأردف: "سيحضر راتكليف أول مباراة له مع يونايتد كمساهم رئيسي في نهاية هذا الأسبوع، ويطرح على نفسه هذا السؤال.. هل هذا المدرب رمز للنادي الذي أريد إعادة بنائه؟".
بوكيتينو قلق من وضع نكونكو
اعترف مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بأنه قلق بشأن الحالة البدنية لمهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو.
ومن المقرر أن يعود بن تشيلويل وبينوا بادياشيل إلى تشيلسي قبل مباراته مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام، فيما يقترب كارني تشوكويميكا وتريفوه تشالوباه من العودة.
لكن نكونكو ما يزال يعاني من مشكلة في الفخذ، بعد أن غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في الركبة.
وشارك نكونكو في 4 مباريات فقط ولعب كأساسي مرة وحيدة منذ انضمامه إلى تشيلسي.
وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أقيم أمس: "بالطبع، أنا قلق بشأن الوضع مع نكونكو، إنه لا يستطيع التدريب لـ10 أيام الآن ونقوم بتقييمه".
وأضاف: "أتذكر أول مؤتمر صحفي لي بعد أن عانى من مشكلة بسيطة، وهو الىن لم يتدرب لـ10 أيام تقريبًا، بعد ستة أشهر كنا ننتظره وكان قريبًا جدًا من الشعور بالراحة وشارك أساسيًا ضد كريستال بالاس".
وتابع: "أشعر بخيبة أمل من ذلك وقلق بعض الشيء، لأننا نريده أن يشارك مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".
ولم يلعب تشيلويل منذ أيلول (سبتمبر) بسبب إصابة في أوتار الركبة بينما ظهر بادياشيل، الذي غاب عن بداية الموسم بسبب المشكلة نفسها، لآخر مرة في كانون الأول (ديسمبر) بسبب مشاكل عضلية.
هالاند يواصل غيابه
أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، ما يزال غير لائق للمشاركة في مباريات الفريق بسبب الإصابة.
وتعرض هالاند لإصابة في القدم، بعد الهزيمة أمام أستون فيلا الشهر الماضي، وبدا أنه يحقق تقدما إيجابيا خلال فترة الأعياد.
وأوضح جوارديولا أن هالاند لن يشارك في مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد، لينضم إلى مانويل أكانجي، الذي خرج مصابا خلال الفوز على هيديرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال المدرب الإسباني في مرتمر صحفي أقيم مساء الجمعة: "جاك (جريليش) كان مريضًا ونأمل أن يعود اليوم. إيرلينج خارج القائمة وجون (ستونز) خارجها أيضا".
من ناحية ثانية، بين جوارديولا أن نجمه كيفن دي بروين لائق للبدء أساسيا أمام نيوكاسل بقوله: "كيفن دي بروين جاهز للبدء وأستطيع أن أرى أنه في وضع جيد جدًا، والرحلة إلى أبو ظبي ستفيده أيضًا".
وأضاف: "لقد رأيته بالأمس وهو يشعر بالارتياح والديناميكية. لقد لعب بشكل جيد، أفضل من الجلسات التدريبية التي سبقت مباراة هيدرسفيلد. إنه يتحسن".
وتابع جوارديولا: "لا يمكنك أن تتخيل مدى سعادتي بأن نكون في المركز الذي نحن فيه في المسابقات هذا الموسم. لقد كنت متعبًا في بداية الموسم وكنت قلقًا بعض الشيء من كل التحديات التي واجهناها، لكننا فزنا بلقبين بالفعل".
سولانكي لاعب الشهر
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
واختير مهاجم بورنموث دومينيك سولانكي أفضل لاعب في الشهر، ليصبح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ فريقه يفوز بالجائزة.
وهذه اول مرة ينال فيها مهاجم ليفربول السابق هذه الجائزة، بعد أن سجل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في كانون الأول (ديسمبر)، ليتأخر بهدفين فقط عن إيرلينج هالاند ومحمد صلاح في السباق على جائزة هداف الدوري.
وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هدف التعادل 2-2 مع أستون فيلا، وسجل أول ثلاثية له في مسيرته ليقود بوزرنموث للفوز بنتيجة 3-2 على نوتنجهام فورست، وسجل أيضا في الفوز 3-0 على كل من مانشستر يونايتد وفولهام.
وتصدر سولانكي القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين هم بالإضافة إليه، لاعب بورنموث الآخر ماركوس سينيسي، ومهاجم توتنهام سون هيونج مين، ولاعب وسط كريستال بالاس مايكل أوليسيه، ونجم تشيلسي كول بالمر، وجناح وست هام يونايتد محمد قدوس، إضافة إلى لاعب وولفرهامبتون ماثيوس كونيا
إيمري مدرب الشهر
نال مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتصدر إيمري القائمة المختصرة المكونة من أربعة متغلبا، على أندوني إيراولا (بورنموث)، ويورجن كلوب (ليفربول) وديفيد مويس (وست هام يونايتد)، ليحصل على الجائزة، بعد أن قاد أستون فيلا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.
وقال إيمري في تصريحات نقلها موقع "البريميرليج": "أنا ممتن وفخور جدًا بعملنا. الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون متسقًا، وأن تكون متطلبًا، وأن تحاول التحسن كل يوم".
وخسر فريق المدرب الإسباني مباراة واحدة فقط من مبارياته السبع في شهر واحد، والتي تضمنت انتصارين متتالين بشباك نظيفة على كل من مانشستر سيتي وأرسنال.
وأشرف إيمري أيضًا على فوز أستون فيلا المتأخر على برينتفورد، وانتصار لاحق بنتيجة 3-2 على بيرنلي، ما أدى إلى تمديد مسيرة الفريق الخالية من الهزائم على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 17 مباراة.
وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها المدرب البالغ من العمر 52 عاما بالجائزة، بعد أن سبق ونالها في نيسان (أبريل) الماضي، ووحده مارتن أونيل، فاز بالجائزة مرات أكثر من إيمري كمدرب لأستون فيلا (4 مرات). - (وكالات)

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