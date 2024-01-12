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الزعبي: نثق بقدرات الاتحاد العراقي في إنجاح تصفيات طاولة غرب آسيا

1/12/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - _ - منذ اللحظة التي تم فيها اختيار مدينة السليمانية العراقية لاحتضان منافسات التصفيات المخصصة لمنطقة غرب آسيا لكرة الطاولة، والتي تقام خلال الفترة من 6 ولغاية 8 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، صعد اتحاد غرب آسيا والذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له يرأسه طارق الزعبي رئيس الاتحاد الأردني، من تحضيراته الإدارية، لضمان نجاح التصفيات من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد العراقي، خصوصا فيما يتعلق باختيار الصالة الرئيسية التي ستقام عليها كافة لقاءات التصفيات (الرجال والسيدات)، واختيار صالة التدريب والتي ستكون في ذات المكان لصالة اللعب، حسب ما تشير اليه تعليمات اتحاد غرب آسيا، علاوة على اختبار الفنادق المخصصة للاعبين والحكام والمشرفين على منافسات البطولة.
وينتظر أن يعلن اتحاد غرب آسيا خلال الأيام القليلة المقبلة عن هوية مدير التصفيات، وعن الحكم العام، إلى جانب الحكام الذين سيتولون إدارة اللقاءات، وكل ذلك من خلال التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي، على اعتبار أن التصفيات حدث دولي يتطلب إعداد كافة الترتيبات على أعلى مستوى وضمان إقامة المباريات في أجواء مثالية تمنح المشاركين فرص اللعب بكل حيادية.
وتقام التصفيات التأهيلية لمنطقة غرب آسيا كل أربع سنوات، حيث يحق لكل دولة في المنطقة ترشيح لاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة.
ويذكر أن النسخة الأخيرة من تصفيات منطقة غرب آسيا قد أقيمت في العاصمة عمان خلال شهر شباط (فبراير) 2020، وتأهل عنها اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا.
التصفيات المقبلة 2024 تحظى باهتمام كبير من كافة اتحادات منطقة غرب آسيا، والتي تسعى لحجز البطاقات المخصصة للتأهل، خصوصا وأن الكثير من اللاعبين مستوياتهم الفنية متقاربة، ويستعدون منذ فترة من خلال المشاركة في البطولات الدولية والعالمية والمعسكرات التدريبية، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يثبت الاتحاد الأردني اللاعبين الأربعة الذين سيمثلون الأردن في هذا الاستحقاق المهم، حيث يعتبر اللاعبان زيد أبو يمن وزياد عزيز الأبرز لخوض منافسات الرجال، وهما قد خاضا في المرحلة الماضية العديد من البطولات، فيما يواصل الاتحاد إقامة التصفيات المخصصة اللاعبات، حيث أسفرت التصفيات الأولى عن فوز اللاعبة براء الوديان بالمركز الأول، وجاءت اللاعبة ريناد الحسيني بالمركز الثاني وقال رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي "التنسيق بيننا وبين الأخوة في الاتحاد العراقي متواصل منذ تم الإعلان عن منحهم حق استضافة التصفيات التأهيلية، وأن الاتحاد الشقيق يملك كافة المقومات الفنية والإدارية التي تساعده في إخراج هذا الحدث الكبير بالصورة المثالية التي يطمح اليها الجميع، وان هذه التصفيات تعتبر الحدث الأهم في منطقة غرب آسيا نظرا لتطلعات كافة الاتحادات الأعضاء في الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهذا حق للجميع، بل تعتبر المنافسة القوية بين اللاعبين واللاعبات من المعززات لتطوير اللعبة في المنطقة ".
وأضاف الزعبي" في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية العام الماضي، سجل الأشقاء في الاتحاد العراقي نجاحا كبيرا على كافة الصعد الفنية والإدارية وأثبتوا قدرتهم على استضافة كبرى البطولات، وهذا ما دفعنا في اتحاد غرب آسيا لأن نمنحهم شرف استضافة هذا الحدث الكبير".
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا قد عقدت مؤخرا اجتماعها العادي في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة طارق الزعبي، وحضور ممثلي الدول الأعضاء كافة، في الاتحاد وهي (قطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والسعودية والعراق واليمن وفلسطين ولبنان وسورية، والأردن)، حيث جددت الجمعية العمومية ثقتها بالزعبي رئيسا، وبقاء المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة عمان.

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