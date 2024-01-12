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شلباية يفقد فرصة بلوغ أستراليا المفتوحة

1/12/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - فقد لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية فرصة بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات الجراند سلام) ذات الـ 2000 نقطة، بعد خسارته أمام اللاعب الأسترالي عمر جاسيكا (المصنف 341 عالميا) أمس، بمجموعتين لواحدة، في مباراة تحديد المتأهل للجدول الرئيسي للبطولة.
وتقدم شلباية في المجموعة الأولى بفارق مريح وبواقع 6-2، قبل أن يتعثر في المجموعة الثانية بنتيجة 1-6، فيما غاب التركيز عن شلباية ليخسر المجموعة الفاصلة بنتيجة 2-6، ويفقد فرصة التأهل لدور الـ 128، في أول مشاركة تاريخية له بالمسابقة.
وكان اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاما، قد تجاوز نظيره الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 113 عالميا)، بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-7 و7-6 و 6-2، فيما حقق فوزه الأول في التصفيات على حساب الفرنسي تيتوان دروجيه (المصنف 161 عالميا) بمجموعتين نظيفتين وبواقع 6-2 و6-4.
وضمن شلباية فور تأهله للدور النهائي من التصفيات حصوله على 16 نقطة بالتصنيف المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 65 ألف دولار.
ويحتل شلباية المركز 193 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الرابطة، ويواصل تزعمه للاعبين العرب الموجودين في التصنيف لأسبوع آخر، في انتظار تقدمه بصورة ملحوظة في التصنيف المقبل.
وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيديف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السادس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السابع عالميا).

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